Пасхальный крестный ход собрал 5,5 тысячи нижегородцев: как это было Общество

Днем 20 апреля в Нижнем Новгороде прошёл традиционный Пасхальный крестный ход (0+), собравший около 5,5 тысячи участников.

Шествие началось от Михаило-Архангельского собора кремля. Верующие прошли по центральным улицам города — через Нижегородский кремль, Зеленский съезд, площадь Народного единства, Рождественскую улицу, Канавинский мост и улицу Стрелку — до кафедрального собора в честь святого благоверного князя Александра Невского.

По пути звучал колокольный звон, исполнялись пасхальные песнопения, а митрополит Георгий вручал прохожим пасхальные яйца.

Завершилось шествие освящением царь-пасхи и большого кулича, которые затем раздали всем желающим.

Фото: Кира Мишина