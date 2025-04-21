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Общество

Пасхальный крестный ход собрал 5,5 тысячи нижегородцев: как это было

21 апреля 2025 10:17  [55] Общество

Днем 20 апреля в Нижнем Новгороде прошёл традиционный Пасхальный крестный ход (0+), собравший около 5,5 тысячи участников.

Шествие началось от Михаило-Архангельского собора кремля. Верующие прошли по центральным улицам города — через Нижегородский кремль, Зеленский съезд, площадь Народного единства, Рождественскую улицу, Канавинский мост и улицу Стрелку — до кафедрального собора в честь святого благоверного князя Александра Невского.

По пути звучал колокольный звон, исполнялись пасхальные песнопения, а митрополит Георгий вручал прохожим пасхальные яйца.

Завершилось шествие освящением царь-пасхи и большого кулича, которые затем раздали всем желающим. 

Фото: Кира Мишина

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Пасхальный крестный ход 2025
Пасхальный крестный ход 2025
Пасхальный крестный ход 2025
Пасхальный крестный ход 2025
Пасхальный крестный ход 2025
Пасхальный крестный ход 2025
Пасхальный крестный ход 2025
Пасхальный крестный ход 2025
Пасхальный крестный ход 2025
Пасхальный крестный ход 2025
Пасхальный крестный ход 2025
Пасхальный крестный ход 2025

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Теги:
митрополит Георгий Пасха РПЦ
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Фоторепортажи
Пасхальный крестный ход собрал 5,5 тысячи нижегородцев: как это было
21 апреля 2025 10:17Пасхальный крестный ход собрал 5,5 тысячи нижегородцев: как это было
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