Пасхальный крестный ход собрал 5,5 тысячи нижегородцев: как это было

Днем 20 апреля в Нижнем Новгороде прошёл традиционный Пасхальный крестный ход (0+), собравший около 5,5 тысячи участников.
Шествие началось от Михаило-Архангельского собора кремля. Верующие прошли по центральным улицам города — через Нижегородский кремль, Зеленский съезд, площадь Народного единства, Рождественскую улицу, Канавинский мост и улицу Стрелку — до кафедрального собора в честь святого благоверного князя Александра Невского.
По пути звучал колокольный звон, исполнялись пасхальные песнопения, а митрополит Георгий вручал прохожим пасхальные яйца.
Завершилось шествие освящением царь-пасхи и большого кулича, которые затем раздали всем желающим.
Фото: Кира Мишина
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