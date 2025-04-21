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Культура и отдых

Нижегородец Сергей Кристовский из Uma2rman стал отцом в седьмой раз

21 апреля 2025 10:25  [1] Культура и отдых
Нижегородец Сергей Кристовский из Uma2rman стал отцом в седьмой раз

Фото: соцсети

53-летний музыкант Сергей Кристовский вновь стал отцом — его супруга, модель и фитнес-тренер Ксения Кудашкина, подарила ему дочь. Радостной новостью она поделилась в соцсетях.

"Спи, моя жизнь, мой маленький крохотный дом. Дом, где недавно мое поселилось сердце. Спасибо, что выбрала нас, наша маленькая принцесса!" — написала Кудашкина, сопроводив публикацию трогательным снимком с выписки из роддома. На фото Кристовский держит новорожденную на руках.

Имя малышки пара пока не раскрывает.

Для Сергея Кристовского это уже седьмой ребенок. Четверо детей появились у него в браке с первой женой Натальей. В 2014 году музыкант расстался с ней и начал отношения с актрисой Натальей Земцовой. В том же году у пары родился сын.

Весной 2022 года стало известно, что Кристовский и Земцова развелись. Осенью того же года СМИ сообщили о его новом романе с Ксенией Кудашкиной. В ноябре 2022-го у пары родился сын, которого назвали Кузьмой. С рождением дочери Кристовский стал отцом в седьмой раз.

Напомним, что у родного брата Сергея — Владимира Кристовского — шесть детей. Первая жена Валерия родила ему четырех девочек (Ясмин, Станиславу, Мию и Уму). В 2013 году музыкант женился второй раз. Его избранница — Ольга Пилевская (Кристовская), дизайнер посуды и сотрудник пиар-команды Владимира, занимается социальными сетями. У пары двое детей: сын Фёдор и дочь Тея.

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