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Культура и отдых

Нижегородцы читают "Атлант расправил плечи" и слушают подкасты DISGUSTING MEN

21 апреля 2025 13:28  [1] Культура и отдых
Нижегородцы читают Атлант расправил плечи и слушают подкасты DISGUSTING MEN

Фото: Кира Мишина

Ко Всемирному дню книги цифровая экосистема МТС вместе с онлайн-сервисом «Строки» изучили данные о чтении жителей Нижегородской области за последний год. Выяснилось, что нижегородцы чаще всего выбирают литературу в жанре детектива и современную прозу. Наиболее популярными авторами оказались Дарья Донцова и проект «DISGUSTING MEN». Читатели особо отметили книги «Атлант расправил плечи» и «Двойная ловушка». 

Онлайн-библиотеки стремительно завоевывают популярность среди читателей благодаря удобству круглосуточного доступа к большому объёму разнообразной литературы. За период с марта 2024-го по март 2025 года пользователи Нижегородской области прочли в сервисе «Строки» почти 35 тысяч книг. В среднем каждый житель региона провёл в виртуальной библиотеке порядка 1891 минуты. Примечательно, что один книгоман из Нижнего Новгорода за год прочел 316 книг.

В топ-5 наиболее популярных произведений (18+) среди жителей Нижегородской области вошли:

1.     Айн Рэнд: «Атлант расправил плечи».

2.     Яир Лапид: «Двойная ловушка».

3.     Роберт Грин: «48 законов власти. Часть 1».

4.     Александр Цыпкин: «Гуднайт, Америка, о!»

5.     Мария Воронова: «Сама виновата».

Самыми востребованными жанрами среди читателей Нижегородской области в минувшем году стали: детективы, современная литература, любовные романы, фэнтези и фантастика. Также отмечено устойчивое лидерство ряда авторов: Дарья Донцова, DISGUSTING MEN, Иван Литвинов, Татьяна Устинова, Терменвокс.

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Теги:
Книги МТС
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