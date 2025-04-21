Нижегородцы читают "Атлант расправил плечи" и слушают подкасты DISGUSTING MEN Культура и отдых

Фото: Кира Мишина

Ко Всемирному дню книги цифровая экосистема МТС вместе с онлайн-сервисом «Строки» изучили данные о чтении жителей Нижегородской области за последний год. Выяснилось, что нижегородцы чаще всего выбирают литературу в жанре детектива и современную прозу. Наиболее популярными авторами оказались Дарья Донцова и проект «DISGUSTING MEN». Читатели особо отметили книги «Атлант расправил плечи» и «Двойная ловушка».

Онлайн-библиотеки стремительно завоевывают популярность среди читателей благодаря удобству круглосуточного доступа к большому объёму разнообразной литературы. За период с марта 2024-го по март 2025 года пользователи Нижегородской области прочли в сервисе «Строки» почти 35 тысяч книг. В среднем каждый житель региона провёл в виртуальной библиотеке порядка 1891 минуты. Примечательно, что один книгоман из Нижнего Новгорода за год прочел 316 книг.

В топ-5 наиболее популярных произведений (18+) среди жителей Нижегородской области вошли:

1. Айн Рэнд: «Атлант расправил плечи».

2. Яир Лапид: «Двойная ловушка».

3. Роберт Грин: «48 законов власти. Часть 1».

4. Александр Цыпкин: «Гуднайт, Америка, о!»

5. Мария Воронова: «Сама виновата».

Самыми востребованными жанрами среди читателей Нижегородской области в минувшем году стали: детективы, современная литература, любовные романы, фэнтези и фантастика. Также отмечено устойчивое лидерство ряда авторов: Дарья Донцова, DISGUSTING MEN, Иван Литвинов, Татьяна Устинова, Терменвокс.