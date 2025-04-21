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Общество

Литургия по папе Римскому Франциску пройдет в Нижнем Новгороде 21 апреля

21 апреля 2025 15:42  [82] Общество
Литургия по папе Римскому Франциску пройдет в Нижнем Новгороде 21 апреля

Фото: Александр Воложанин

Литургия (0+) по папе Римскому Франциску пройдет в Нижнем Новгороде, сообщил НИА "Нижний Новгород" настоятель Римско-католического прихода Успения Пресвятой Девы Марии Георгий Кромкин.

Напомним, что папа Римский скончался в 88 лет сегодня, 21 апреля. Для всего католического мира уход Папы – печальное событие. Кончина понтифика выпала на Октаву Пасхи – период, охватывающий пасхальное воскресенье и всю последующую неделю. Для христиан всего мира это время радости за воскрешение Христа.

"Ровно восемь дней католики празднуют Пасху как один день. И в ней условно не положены никакие грустные мероприятия. Мы остаемся в пасхальной радости при всем глубоком уважении к умершему Папе", - отметил Георгий Кромкин.

Собеседник НИА "Нижний Новгород" подчеркнул, что для прихода Успения Пресвятой Девы Марии папа Франциск "не далекий человек". Многие прихожане лично встречались с понтификом.

"У меня было с ним пусть две короткие, но две встречи. Такие события, конечно, не забываются. Более того, именно папа Франциск подарил нашему приходу (в 2017 году. - Прим. ред.), в итоге нашему городу, единственную пока в России мозаику из Ватикана, которая находится на фасаде нашей церкви", - поделился Георгий Кромкин.

По случаю кончины папы Римского в приходе Успения Пресвятой Девы Марии пройдут заупокойные божественные литургии. Первая состоится сегодня в 19:00.

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Теги:
Религия Смертность
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