В России ввели уголовную ответственность за дискредитацию ВС и призывы к санкциям

Президент Российской Федерации Владимир Путин утвердил закон, предусматривающий уголовную ответственность за дискредитацию Вооружённых сил, призывы к введению санкций, а также за содействие в исполнении решений международных организаций, в которых Россия не участвует.
Как сообщает телеканал "360", документ уже опубликован на официальном сайте правовых актов.
Так, в соответствии с утверждённым законодательством, за помощь международным организациям, в которых Россия не состоит, в исполнении решений об уголовном преследовании военнослужащих или должностных лиц, предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.
Также предусмотрено наказание в виде тюремного заключения сроком до пяти лет за подстрекательство к введению санкций против Российской Федерации, если это было сделано по заказу или из личной выгоды.
Кроме того, ужесточена уголовная ответственность за дискредитацию Вооружённых сил России.
В случае совершения этих преступлений в том числе может быть применена конфискация имущества.
Ранее сообщалось, что жителя Нижнего Новгорода задержали по делу о госизмене. Также сообщалось, что двух молодых нижегородцев привлекают к ответственности за дискредитацию ВС РФ.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+