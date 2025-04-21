В России ввели уголовную ответственность за дискредитацию ВС и призывы к санкциям Общество

Президент Российской Федерации Владимир Путин утвердил закон, предусматривающий уголовную ответственность за дискредитацию Вооружённых сил, призывы к введению санкций, а также за содействие в исполнении решений международных организаций, в которых Россия не участвует.

Как сообщает телеканал "360", документ уже опубликован на официальном сайте правовых актов.

Так, в соответствии с утверждённым законодательством, за помощь международным организациям, в которых Россия не состоит, в исполнении решений об уголовном преследовании военнослужащих или должностных лиц, предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

Также предусмотрено наказание в виде тюремного заключения сроком до пяти лет за подстрекательство к введению санкций против Российской Федерации, если это было сделано по заказу или из личной выгоды.

Кроме того, ужесточена уголовная ответственность за дискредитацию Вооружённых сил России.

В случае совершения этих преступлений в том числе может быть применена конфискация имущества.

Ранее сообщалось, что жителя Нижнего Новгорода задержали по делу о госизмене. Также сообщалось, что двух молодых нижегородцев привлекают к ответственности за дискредитацию ВС РФ.