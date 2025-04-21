Пожар на предприятии в Балахне: МЧС ликвидирует возгорание Происшествия

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Нижегородской области

В Балахне Нижегородской области произошло возгорание отходов целлюлозно-бумажного производства. Пожар вспыхнул на открытой площадке одного из производственных предприятий.

По информации регионального МЧС, к тушению привлечены 12 специалистов и 3 единицы техники. Предварительная площадь возгорания составляет около 3 000 квадратных метров. К настоящему моменту данные о пострадавших не поступали.

Спасатели продолжают работу по полной ликвидации очага возгорания. Причины пожара устанавливаются.

Ранее сообщалось, что трава горела около села Троица в Богородском районе Нижегородской области.