Представители около 30 регионов России и Белоруссии обсудили в Нижнем Новгороде цифровизацию земельно-имущественного комплекса Экономика

Фото: Кира Мишина

В Нижнем Новгороде прошла IV Всероссийская конференция «Эффективное управление земельно-имущественным комплексом публично-правовых образований». Мероприятие нацелено на поддержку и тиражирование лучших региональных и муниципальных практик, а также цифровых инструментов для управления земельно-имущественными отношениями.

Организаторами мероприятия выступили министерство имущественных и земельных отношений Нижегородской области, министерство цифрового развития и связи Нижегородской области и российский вендор, разработчик собственных программных продуктов и заказных решений «БФТ-Холдинг».

Конференция собрала представителей Росреестра, Роскадастра и Казначейства России, руководителей региональных органов власти и органов местного самоуправления, уполномоченных в сферах управления и распоряжения имуществом.

«Для обмена опытом к нам присоединились не только представители 27 регионов России, но и коллеги из информационно-вычислительного центра Министерства финансов Республики Беларусь. Эксперты поделились с широкой аудиторией опытом успешной цифровизации своей деятельности, обсудили лучшие практики коллег, изменения в законодательстве по управлению земельно-имущественными отношениями. Все это поможет нам сфокусироваться на главных задачах развития муниципальных образований и сделать нашу работу максимально эффективной», – подчеркнул заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков.

В числе тем деловой программы конференции – «Цифровая трансформация в сфере государственного кадастрового учета и регистрации прав», «Региональные цифровые платформы в сфере управления земельно-имущественными отношениями», «Технологии искусственного интеллекта для оптимизации процессов управления государственной и муниципальной собственностью».

Министр цифрового развития и связи Нижегородской области Александр Синелобов рассказал участникам мероприятия о Централизованной системе учета земельно-имущественного комплекса муниципальных образований Нижегородской области.

«У нас было несколько предпосылок для создания централизованной системы. В первую очередь, это многообразие других систем учета с разрозненной информацией в них, что значительно осложняло и замедляло оказание государственных услуг. Более того, не все эти системы были доступны для пользования в муниципалитетах. Проблема была также в том, что создание и содержание муниципальных информационных систем требовало дополнительных затрат, а их использование создавало слишком высокую нагрузку на сотрудников муниципальных ведомств», – отметил министр.

По словам Александра Синелобова, к 1 апреля 2025 года в централизованной системе учтено уже более 630,7 тысячи объектов имущества. В систему перенесены 149 источников с историческими данными, к работе с ней подключены 50 муниципалитетов. Эффективность внедрения и эксплуатации информационной системы включена в рейтинг цифровизации нижегородских муниципалитетов. В общей сложности с помощью портала ведется свыше 61 тысячи договоров.

В работе цифровой площадки используются инновационные сервисы на базе искусственного интеллекта, который сортирует платежи, существенно снижая нагрузку на сотрудников профильных ведомств и снижая риски ошибок.

Министр имущественных и земельных отношений Нижегородской области Сергей Баринов выступил с презентацией новой региональной системы дистанционного детектирования нарушений земельного законодательства и процедуры увеличения имущественных налоговых и неналоговых доходов.

«Данная система позволит нам увеличить доход от выявленных нарушений, увеличить налоговую базу. Кроме того, она поможет обнаруживать объекты самовольного строительства для их легализации или сноса, выставлять счета за бездоговорное и нецелевое использование земельных участков», – пояснил Сергей Баринов.

Напомним, что цифровизация различных отраслей отвечает задачам нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», реализуемого в России по поручению президента Владимира Путина.