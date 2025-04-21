В Шарангской ЦРБ завершился капремонт хирургического отделения Общество

Фото: минздрав Нижегородской области

В Шарангской центральной районной больнице завершился капитальный ремонт хирургического отделения на 25 коек. Благодаря программе модернизации первичного звена здравоохранения национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» здесь обновили операционную, перевязочную и другие кабинеты приема, а также коридоры, палаты и санитарные комнаты.

Как сообщили в министерстве здравоохранения Нижегородской области, ремонт помещений проводился в три этапа, чтобы не прерывать процесс оказания помощи пациентам. В отделении была проведена замена систем холодного водоснабжения и сантехники, полностью обновлена электропроводка и заново смонтирована система вентиляции.

Особое внимание удалили операционной, где ежегодно проводится около 190 вмешательств под наркозом. Помещение также полностью отремонтировали и оснастили его современным потолочным операционным светильником, мойкой для ультразвуковой предстерилизационной подготовки инструментов и электрохирургическим аппаратом.

В остальных помещениях обновили настенные, напольные и потолочные покрытия, установили новую мебель. В отделении разместили современный пост медицинской сестры, столы, шкафы для одежды, медицинские тумбы и стулья. Для комфорта пациентов были закуплены новые кровати, мягкий инвентарь и постельное белье.

По словам главного врача Шарангской ЦРБ Валентины Безруковой, для работы отделения были также приобретены новые тележки для перевозки больных, дефибриллятор, фармацевтический холодильник и медицинский морозильник. В общей сложности на обновление хирургии направили свыше 11,5 млн рублей бюджетных средств.

«В 2020 году больницу посетил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Тогда были подготовлены и одобрены планы по масштабному ремонту всего медучреждения. С 2021-го по 2024 год в обновление материально-технической базы больницы вложили почти 44 миллиона рублей. Преобразилось не только отделение хирургия, но и рентгеновский кабинет, лаборатории и многие другие помещения стационара. Сегодня можно смело говорить, что больница преобразилась. Теперь это современное медицинское учреждение, отвечающее всем требованиям оказания качественной помощи», – заявила главный врач.

Напомним, национальный проект «Продолжительная и активная жизнь» реализуется в стране с 2025 года по поручению президента России Владимира Путина. Он выполняет задачи, ранее предусмотренные в нацпроекте «Здравоохранение». Новый нацпроект направлен на ожидаемое увеличение продолжительности жизни к 2030 году и предполагает дальнейшее обновление поликлиник, амбулаторий, фельдшерско-акушерских пунктов, привлечение в медучреждения все большего числа квалифицированных медицинских кадров, применение новых подходов в профилактике, диагностике и лечении хронических заболеваний, улучшение экстренной медицинской помощи и системы реабилитации, развитие сети национальных исследовательских центров, цифровизацию отрасли.

Нацпроект включает 11 федеральных проектов: «Здоровье для каждого», «Модернизация первичного звена здравоохранения», «Медицинские кадры», «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», «Борьба с онкологическими заболеваниями», «Борьба с сахарным диабетом», «Борьба с гепатитом и минимизация рисков распространения заболевания», «Совершенствование экстренной медпомощи», «Развитие федеральных медицинских организаций, включая развитие сети национальных исследовательских центров», «Национальная платформа «Здоровье», «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация».