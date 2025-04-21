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Экономика

"Эксперт РА" подтвердил кредитный рейтинг Нижегородской области на уровне ruА+

21 апреля 2025 17:38  [67] Экономика
Эксперт РА подтвердил кредитный рейтинг Нижегородской области на уровне ruА+

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Нижегородской области на уровне ruА+ с прогнозом «стабильный».

Аналитики «Эксперт РА» отмечают, что рейтинг кредитоспособности Нижегородской области обусловлен высоким уровнем развития экономики, умеренным уровнем демографического развития и рынком труда с ограниченными ресурсами, умеренно высокой сбалансированностью бюджета и умеренно низкой долговой нагрузкой.

«Положительное влияние оказывают высокие показатели ВРП на душу населения и среднедушевых денежных доходов граждан к величине прожиточного минимума. Инвестиционный климат находится на комфортном уровне», - подчеркнули эксперты.

В агентстве напомнили, что регион является одним из крупнейших индустриальных центров России и характеризуется диверсифицированной экономикой с акцентом на обрабатывающие производства. В структуре обрабатывающих производств основное место занимают производство автотранспортных средств, металлургия, химия и нефтепереработка. Кроме того, существенную долю в структуре экономики занимает оптовая и розничная торговля и операции с недвижимым имуществом.

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Теги:
Кредиты Рейтинг экономика
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