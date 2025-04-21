"Эксперт РА" подтвердил кредитный рейтинг Нижегородской области на уровне ruА+ Экономика

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Нижегородской области на уровне ruА+ с прогнозом «стабильный».

Аналитики «Эксперт РА» отмечают, что рейтинг кредитоспособности Нижегородской области обусловлен высоким уровнем развития экономики, умеренным уровнем демографического развития и рынком труда с ограниченными ресурсами, умеренно высокой сбалансированностью бюджета и умеренно низкой долговой нагрузкой.

«Положительное влияние оказывают высокие показатели ВРП на душу населения и среднедушевых денежных доходов граждан к величине прожиточного минимума. Инвестиционный климат находится на комфортном уровне», - подчеркнули эксперты.

В агентстве напомнили, что регион является одним из крупнейших индустриальных центров России и характеризуется диверсифицированной экономикой с акцентом на обрабатывающие производства. В структуре обрабатывающих производств основное место занимают производство автотранспортных средств, металлургия, химия и нефтепереработка. Кроме того, существенную долю в структуре экономики занимает оптовая и розничная торговля и операции с недвижимым имуществом.