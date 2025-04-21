Нижегородский Центр "Мой бизнес" представил опыт поддержки бизнеса по маркировке продукции Экономика

Фото: национальное агентство «Мой бизнес

Центр «Мой бизнес» Нижегородской области совместно с представителями оператора государственной системы маркировки «Честный знак» организовали сессию «Помощь бизнесу в вопросах маркировки – новые подходы» на V Всероссийском форуме инфраструктуры поддержки предпринимательства «Мой бизнес».

Система маркировки «Честный знак» позволяет отслеживать движение товаров от производителя до конечного потребителя и бороться со всеми видами нелегального оборота, такими как контрафакт, фальсификат, контрабанда, уклонение от уплаты налогов.

Министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов отметил, что в ближайшее время маркировка должна охватить практически все товарные группы.

«Сегодня в Нижегородской области около 49 тысяч производителей, торговых объектов и точек общественного питания подключены к системе «Честный знак». Только за первый квартал 2025 года этот показатель увеличился на 20 процентов по сравнению с концом 2024 года. Наша задача - помочь предпринимателям разобраться с особенностями системы и комфортно внедрить её в работу организации. Уже многое сделано – мы провели обучение специалистов инфраструктуры поддержки региона, внедрили бесплатное консультирование по маркировке в региональном центре «Мой бизнес» и его филиалах в районах области, запустили службу онлайн-поддержки бизнеса», – рассказал Максим Черкасов.

В качестве спикеров на сессии выступили первый заместитель министра промышленности и предпринимательства Нижегородской области Альбина Разина, представитель Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы маркировки «Честный знак») Мария Ильина, заместитель директора Фонда развития Республики Хакасия Татьяна Бизюк, руководитель центра поддержки предпринимательства центра «Мой бизнес» Брянской области Надежда Макарова. Модератором сессии был руководитель регионального центра «Мой бизнес» Николай Данилов.

«Мы постоянно находимся на связи с бизнесом и готовы помогать участникам маркировки при возникающих вопросах. Так, в настоящее время Минэкономразвития России совместно с ЦРПТ прорабатывает подходы к расширению возможностей помощи предпринимателям по вопросам маркировки на базе центров «Мой бизнес». Кроме того, ЦРПТ разработал специальные меры поддержки для участников рынка легкой промышленности: первая из них - для малых производителей - предлагает возмещение 50 процентов затрат на оборудование для маркировки. Вторая программа предназначена для розницы – ЦРПТ компенсирует 50 процентов затрат на услугу по подготовке к маркировке», – рассказала Мария Ильина.

Кроме того, на форуме «Мой бизнес» состоялись сессии по развитию креативных индустрий в регионах, по работе региональных гарантийных организаций, повышению эффективности МСП с помощью инструментов федерального проекта «Производительность труда», использованию цифровых сервисов в работе центров «Мой бизнес».

Организаторы V Всероссийского форума инфраструктуры поддержки предпринимательства «Мой бизнес» – Министерство экономического развития Российской Федерации и Национальное агентство развития предпринимательства «Мой бизнес – мои возможности», генеральные партнеры – банк ПСБ и министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Напомним, в Нижегородской области на базе платформы Telegram работает служба онлайн-поддержки по работе системой маркировки «Честный знак».

Также обо всех мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях, в том числе о работе с системой «Честный знак», можно узнать в центре «Мой бизнес» (мойбизнес52.рф), который действует в рамках федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». На базе центра работает горячая линия «Мой бизнес», где также можно получить всю необходимую информацию. Телефон горячей линии: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный).

Нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика», инициированный президентом России Владимиром Путиным, является главным инструментом формирования новой модели роста. В его состав вошли федеральные проекты, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства, повышение производительности труда, рост инвестиционной активности, низкоуглеродное развитие и развитие государственной системы статистики и прогнозирования. Одним из главных пунктов нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» было создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса. Работа по поддержке предпринимателей в этом направлении продолжается в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».