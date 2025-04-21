Водителей оштрафовали на 14 млн рублей за нарушения на Окском съезде Общество

Фото: Александр Воложанин

Комплексы фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения, установленные на Окском съезде в Нижнем Новгороде, за две с половиной недели работы зафиксировали нарушений на сумму более 14 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Госавтоинспекции.

Оборудование было введено в эксплуатацию 4 апреля сразу на двух участках улицы Студенческой. Первый комплекс установлен рядом с домом № 12. С момента начала работы камеры зафиксировали 83 случая превышения скорости, что обернулось штрафами на сумму 72 тысячи рублей.

Кроме того, на этом участке выявлено 767 случаев неиспользования ремней безопасности. Общая сумма штрафов по этим нарушениям составила 1 150 500 рублей.

Также зафиксировано 1052 случая движения по выделенной полосе для общественного транспорта. За это водителям выписали штрафов на 2 367 000 рублей.

Второй комплекс расположен возле дома № 23. Здесь камеры зафиксировали 148 нарушений, связанных с непристегнутыми ремнями безопасности. Сумма штрафов составила 222 тысячи рублей.

На этом же участке было зафиксировано 4881 нарушение правил движения по выделенной полосе. Суммарно за них назначены штрафы на 10 982 250 рублей.