Жителя Сарова арестовали за жестокое убийство знакомой табуреткой Происшествия

Фото: СУ СКР по Нижегородской области

В городе Саров Нижегородской области возбуждено уголовное дело в связи с убийством женщины. Расследование ведёт следственный отдел ЗАТО Саров СУ СК России по Нижегородской области.

По данным следствия, трагедия произошла в апреле текущего года в одном из домов на улице Дорожной. Во время ссоры с ранее знакомой женщиной 37-летний мужчина, находясь в состоянии конфликта, схватил деревянную ножку от табурета и нанёс потерпевшей не менее десяти ударов по голове.

От полученных травм женщина скончалась на месте до прибытия экстренных служб.

В результате оперативно-следственных мероприятий, проведённых сотрудниками СК совместно с полицией, подозреваемый был задержан. Ему предъявлено официальное обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ — убийство.

На время расследования суд избрал в отношении мужчины меру пресечения в виде заключения под стражу.

Следственные органы продолжают работу по установлению всех обстоятельств произошедшего.

Ранее сообщалось, что другой житель Сарова арестован по подозрению в зверском убийстве пожилой женщины и ее дочери.