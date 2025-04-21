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Общество

Новый метод выявления пневмонии появился в Диагностическом центре

22 апреля 2025 14:18  [127] Общество
Новый метод выявления пневмонии появился в Диагностическом центре

В стране фиксируется устойчивый рост числа случаев микоплазменной пневмонии — заболевания, которое часто принимают за обычное ОРВИ или легкую простуду. Об этом сообщает телеграм-канал "Бокал прессека".

По информации источника, болезнь отличается скрытым течением: температура тела может оставаться в пределах нормы, общее состояние пациента кажется удовлетворительным, но при этом наблюдаются сильный, изматывающий кашель и ощущение тяжести в грудной клетке.

Возбудителем инфекции выступает бактерия Mycoplasma pneumoniae, которая вызывает атипичную форму пневмонии. Из-за схожести симптомов с другими респираторными заболеваниями её сложно выявить без специальной диагностики.

В ответ на растущую заболеваемость Нижегородский Диагностический центр внедрил тестирование на микоплазменную инфекцию. Теперь наличие возбудителя можно определить с помощью анализа мазка из зева или образца мокроты.

Кроме того, специалисты центра проводят исследование на чувствительность Mycoplasma pneumoniae к различным видам антибиотиков. Это позволяет назначить наиболее эффективное лечение и избежать нецелевого применения препаратов.

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Теги:
Здоровье Исследование
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