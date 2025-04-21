Нижегородцы могут до 12 июня проголосовать за благоустройство общественных пространств в 2026 году Общество

В Нижегородской области стартовало всероссийское рейтинговое голосование по выбору общественных пространств, которые будут благоустроены в 2026 году в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды", входящего в состав нового нацпроекта "Инфраструктура для жизни".

Принять участие в голосовании можно до 12 июня 2025 года на сайте https://golosza.ru. В регионе на выбор представлено 124 общественных пространства в 22 муниципалитетах.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что с 2019 года в рамках проекта в регионе уже благоустроено 649 общественных пространств и 2 575 дворов. Он подчеркнул важность участия жителей в голосовании, поскольку именно они определяют, какие территории будут преображены в первую очередь.

После голосования на сайте или при помощи волонтеров участники могут также присоединиться к викторине "Купно за едино", приуроченной к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Для участия необходимо перейти по соответствующему баннеру на сайте https://golosza.ru и ответить на три вопроса. Победители, правильно ответившие на все вопросы, получат шанс выиграть ценные призы.

Напомним, в 2025 году по инициативе Президента России Владимира Путина стартовал новый национальный проект "Инфраструктура для жизни". Его задача — создание современной и качественной инфраструктуры в городах и населённых пунктах. В состав нацпроекта вошли 11 федеральных проектов, объединивших направления, ранее входившие в нацпроекты "Жилье и городская среда", "Безопасные качественные дороги", а также ряд государственных программ. Среди них — проекты по благоустройству городской среды, модернизации коммунальной инфраструктуры, развитию дорожной сети и общественного транспорта.