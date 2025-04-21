ЦУРС опроверг слухи о ликвидации нижегородских спортклубов

Никаких решений о ликвидации нижегородских спортклубов не принималось. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в "Центре управления и развития спорта Нижегородской области", прокомментировав слухи о закрытии еще некоторых нижегородских спортивных команд.
Как отметили в ведомстве, бюджеты волейбольных команд АСК и "Спарта" остаются стабильными, несмотря на рост операционных расходов. Это говорит о том, что регион продолжает поддерживать профессиональный спорт на должном уровне.
По данным ЦУРС, клубы работают над усилением разных направлений, включая взаимодействие с партнёрами. Это важно для устойчивого развития и привлечения дополнительных ресурсов. Сотрудничество с АНО "Центр управления и развития спорта в Нижегородской области" стало шагом к более системному подходу в управлении спортом в регионе.
Решение о выступлении "Спарты" в Высшей Лиге Б принято не из-за организационных или финансовых проблем, а исключительно по спортивному принципу. Это подчёркивает приверженность честной конкуренции и спортивным результатам. При этом сохранение команды и развитие молодых спортсменок остаются приоритетом, что важно для долгосрочной перспективы.
В ведомстве подчеркнули, что "Спарта" не только сохраняется, но и планирует вернуться в элитный дивизион (Суперлигу), создав для этого необходимые условия.
Команда ВХЛ "Торпедо-Горький" показывает хорошие результаты, и её будущее будет определено по итогам сезона, добавили в ЦУРС.
Ранее сообщалось, что женская хоккейная команда нижегородского клуба "Торпедо" завершила свое участие в Женской хоккейной лиге.
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