Почти 14 тысяч нижегородцев получили помощь в "Поездах здоровья" с начала года Общество

Фото: АНО "Проектный офис Стратегии развития Нижегородской области"

Почти 14 тысяч жителей Нижегородской области обратились к специалистам «Поездов здоровья» с начала года. Пациентам провели около 23,3 тысячи врачебных консультаций и выполнили свыше 44,4 тысячи различных исследований. В результате медикам удалось впервые выявить около 2,8 тысячи случаев заболеваний.

Как отметили в министерстве здравоохранения региона, систематическое обращение к врачу с профилактической целью – залог крепкого здоровья и долголетия. Медосмотры особенно важны для людей зрелого и старшего возраста, а также для тех, кто имеет вредные привычки – такие люди чаще подвержены развитию хронических неинфекционных заболеваний.

«Принцип онконастороженности — один из ключевых в работе врачей «Поездов здоровья». С начала года они выявили уже 34 случая злокачественных новообразований и множество случаев предракового состояния. Так, например, к врачу-гинекологу планово обратилась женщина 50 лет. При первичном медицинском осмотре у нее был заподозрен онкологический процесс на ранней стадии. В «Поезде здоровья» у пациентки взяли анализ на онкоцитологию и рекомендовали обязательно обратиться в онкологический диспансер к профильному специалисту. При повторном приеме через два месяца женщина благодарила врача-гинеколога за вовремя выявленное заболевание – к этому моменту опухоль уже успешно прооперировали в областном центре», – рассказали в Нижегородской областной клинической больнице им. Н.А. Семашко, на базе которой формируются бригады мобильно-диагностических комплексов.

Напомним, в регионе еженедельно работают сразу 5 бригад мобильно-диагностических комплексов. Они носят имена знаменитых деятелей медицины, связанных с нижегородской землей: Павла Гусева, Ивана Сеченова, Бориса Королева, Николая Блохина и Николая Семашко.

График работы «Поездов здоровья» обновляется ежемесячно. С актуальной информацией можно ознакомиться на сайте министерства здравоохранения региона.

Напомним, проект «Поезда здоровья» реализуется по инициативе губернатора Нижегородской области Глеба Никитина с 2018 года. Работа мобильно-диагностических комплексов позволяет выполнять цели и задачи, предусмотренные новым национальным проектом «Продолжительная и активная жизнь».

Нацпроект «Продолжительная и активная жизнь» стартовал в стране с 2025 года по поручению Президента России Владимира Путина. Он направлен на ожидаемое увеличение продолжительности жизни к 2030 году и предполагает дальнейшее обновление поликлиник, амбулаторий, фельдшерско-акушерских пунктов, привлечение в медучреждения все большего числа квалифицированных медицинских кадров, применение новых подходов в профилактике, диагностике и лечении хронических заболеваний, улучшение экстренной медицинской помощи и системы реабилитации, развитие сети национальных исследовательских центров, цифровизацию отрасли.

Нацпроект включает 11 федеральных проектов: «Здоровье для каждого», «Модернизация первичного звена здравоохранения», «Медицинские кадры», «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», «Борьба с онкологическими заболеваниями», «Борьба с сахарным диабетом», «Борьба с гепатитом и минимизация рисков распространения заболевания», «Совершенствование экстренной медпомощи», «Развитие федеральных медицинских организаций, включая развитие сети национальных исследовательских центров», «Национальная платформа «Здоровье», «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация».