Академия профессионального роста открылась при Нижегородском кадровом центре "Работа России" Экономика

Фото: Павел Скворцов

При Нижегородском кадровом центре «Работа России» открылась Академия профессионального роста. Корпоративная академия будет функционировать на базе Кстовского филиала Нижегородской службы занятости.

Академия создана для повышения уровня работы областной службы занятости через системное обучение и развитие кадрового потенциала региона. Программа охватывает действующих сотрудников, средний и высший руководящий состав, а также кадровый резерв управленческого звена.

«Открытие Академии профессионального роста – это значимый шаг в формировании высококвалифицированной команды, способной эффективно решать задачи, стоящие перед службой занятости и управлением по труду и занятости населения. Обучение будут проводить сертифицированные тренеры кадрового центра «Работа России». Это позволит нам создать сильный кадровый резерв, который будет готов к вызовам современного рынка труда», – рассказал руководитель Управления труда и занятости населения Нижегородской области Игорь Пантюхин.

Программа обучения в Академии включает семинары и тренинги по развитию профессиональных навыков, переговорным и коммерческим компетенциям, языковые курсы с возможностью изучения английского, арабского и французского языков, курсы наставничества для поддержки новых сотрудников в период испытательного срока, а также по актуализации знаний для действующих специалистов.

«Мы стремимся создать все условия для профессионального роста и карьерного развития каждого сотрудника. В 2024 году 240 специалистов службы занятости прошли обучение по курсу «Стандарт приема карьерных / кадровых консультантов». Академия станет площадкой для обмена опытом и знаниями, что позволит не только развивать компетенции наших сотрудников, но и привлекать новых талантливых специалистов», – отметила директор Нижегородского кадрового центра «Работа России» Людмила Егорова.

Обучение в Академии будет бесплатным, а занятия будут проводиться как в дистанционном формате, так и очно в стенах образовательного центра.

Открытие Академии профессионального роста Нижегородского кадрового центра отвечает задачам нацпроекта «Кадры», который реализуется в России по поручению президента Владимира Путина. Нацпроект включает в себя четыре федеральных проекта: «Управление рынком труда», «Активные меры содействия занятости», «Образование для рынка труда» и «Человек труда». Мероприятия нацпроекта направлены на то, чтобы качественно и оперативно готовить кадры под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства.