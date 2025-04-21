Опубликованы фото цветущей сакуры в Нижнем Новгороде Общество

Фото: Олег Трофимов/ Telegram

Курильская сакура родом и с Курильских островов зацвела в Ботсаду ННГУ, сообщил ректор вуза Олег Трофимов в своем телеграм-канале 22 апреля.

По его словам, цветение продолжается всего несколько дней. В следующий раз это случится только через год.

Напомним, в первых числах марта в Нижнем Новгороде впервые зацвел редкий венерин башмачок.