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Общество

Нижегородцам рассказали, как принять участие в "Бессмертном полку" в 2025 году

22 апреля 2025 14:43  [67] Общество
Нижегородцам рассказали, как принять участие в Бессмертном полку в 2025 году

В Нижегородской области акция "Бессмертный полк" (0+), приуроченная к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, пройдёт в онлайн-форматах. Варианты участия обсудили на заседании организационного комитета под председательством губернатора Глеба Никитина.

Каждый желающий сможет выбрать удобный способ, чтобы почтить память своих родных — участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла или бойцов специальной военной операции. Портреты героев можно будет разместить в социальных сетях, на одежде, а также на личном, служебном или общественном транспорте.

Пользователям соцсетей предложено 9 мая заменить аватарки на фотографии своих родственников-фронтовиков и опубликовать посты с рассказами о них. Для объединения публикаций рекомендуется использовать хештег #нашБессмертныйполк.

Участникам акции также предлагают нанести изображения героев на одежду — футболки, куртки, жилеты или манишки. Формат фотографии должен быть не меньше листа А4. В оформленной таким образом одежде можно сделать фото и разместить его в соцсетях 9 мая с хештегом #героиснами. На основе этих снимков будет создан видеоколлаж, который опубликуют на интернет-ресурсах проекта "Бессмертный полк России".

Разместить портреты можно и на транспорте — на заднем левом боковом стекле автомобиля. При этом важно, чтобы изображение не ограничивало обзор водителю.

Кроме того, в регионе пройдёт автопробег "Бессмертного полка" (0+). В нём смогут участвовать владельцы легковых и грузовых автомобилей, автобусов, мотоциклов, мотороллеров и другого транспорта. Колонны, украшенные символикой акции и портретами героев, будут двигаться по маршрутам с 1 по 11 мая.

В рамках проекта "Бессмертный полк на передовой", организованного совместно с Ассоциацией ветеранов СВО, бойцы специальной военной операции смогут записать видеопоздравления с Днём Победы для своих родных.

Акция пройдёт и в школах региона. Для учеников проведут тематические занятия "Разговоры о важном", посвящённые подвигу советского народа и сохранению исторической памяти. В рамках проекта "Музыка вместо звонков" в школах прозвучат песни о Великой Отечественной войне, а в школьных музеях состоится акция "Стена памяти".

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Теги:
9 мая Бессмертный полк День Победы
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