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Происшествия

Мошенник развел нижегородку на 2 млн рублей под видом продажи авто

22 апреля 2025 20:08  [41] Происшествия
Мошенник развел нижегородку на 2 млн рублей под видом продажи авто

Жительница Кстовского района Нижегородской области стала жертвой интернет-мошенничества, лишившись более 2 млн рублей при попытке приобрести автомобиль из-за границы. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

По информации полиции, 45-летняя женщина нашла в социальных сетях человека, представившегося специалистом по перегону автомобилей. Заинтересовавшись возможностью покупки иномарки по выгодной цене, она вступила в переписку с неизвестным и согласилась на сделку.

Потерпевшая перевела на указанные банковские счета сумму в размере 2 050 000 рублей. После этого она ожидала документы, подтверждающие отправку автомобиля, однако продавец внезапно перестал выходить на связь.

Поняв, что стала жертвой обмана, женщина обратилась в отдел полиции № 5 Управления МВД России по Нижнему Новгороду. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ "Мошенничество в особо крупном размере". Максимальное наказание по данной статье предусматривает лишение свободы сроком до 10 лет.

Сотрудники полиции продолжают следственные действия, направленные на установление личности злоумышленника и всех обстоятельств произошедшего.

Правоохранители напоминают: при совершении онлайн-сделок важно оформлять передачу денег документально и не переводить крупные суммы незнакомым лицам без гарантий.

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Теги:
Мошенничество Полиция Уголовное дело
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