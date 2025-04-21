Мошенник развел нижегородку на 2 млн рублей под видом продажи авто

Жительница Кстовского района Нижегородской области стала жертвой интернет-мошенничества, лишившись более 2 млн рублей при попытке приобрести автомобиль из-за границы. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.
По информации полиции, 45-летняя женщина нашла в социальных сетях человека, представившегося специалистом по перегону автомобилей. Заинтересовавшись возможностью покупки иномарки по выгодной цене, она вступила в переписку с неизвестным и согласилась на сделку.
Потерпевшая перевела на указанные банковские счета сумму в размере 2 050 000 рублей. После этого она ожидала документы, подтверждающие отправку автомобиля, однако продавец внезапно перестал выходить на связь.
Поняв, что стала жертвой обмана, женщина обратилась в отдел полиции № 5 Управления МВД России по Нижнему Новгороду. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ "Мошенничество в особо крупном размере". Максимальное наказание по данной статье предусматривает лишение свободы сроком до 10 лет.
Сотрудники полиции продолжают следственные действия, направленные на установление личности злоумышленника и всех обстоятельств произошедшего.
Правоохранители напоминают: при совершении онлайн-сделок важно оформлять передачу денег документально и не переводить крупные суммы незнакомым лицам без гарантий.
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