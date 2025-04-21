Иностранные студенты почтили память погибших в годы ВОВ нижегородцев Общество

В Нижегородском кремле состоялось торжественное мероприятие, посвященное 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и героическому вкладу горьковчан. Его участниками стали свыше 200 иностранных студентов из 30 стран мира, обучающихся в вузах региона. Организатором мероприятия выступило министерство международных и межрегиональных связей Нижегородской области.

Почетными гостями стали заместитель губернатора Нижегородской области Петр Банников, министр международных и межрегиональных связей Нижегородской области Ольга Гусева, представитель МИД России в Нижнем Новгороде Сергей Малов, руководитель Комитета по делам архивов Нижегородской области Борис Пудалов, президент фонда «Мост мира» Лиане Килинч, а также руководство нижегородских вузов.

Мероприятие открылось с легендарной песни «Катюша» в исполнении иностранных студентов из Марокко, Замбии, Сенегала, Габона и Ботсваны, обучающихся в Нижегородском государственном архитектурно-строительном университете.

«В этом году отмечается юбилей Победы в Великой Отечественной войне. Эта дата очень значима для нашей страны, и мне очень приятно, что представители 30 стран мира - таких как Индия, Китай, Турция, Египет, Сенегал, Мали, Камерун, Нигерия и многих других государств, разделяют с нами это значимое событие. Сегодняшняя встреча очень важна, потому что дает возможность иностранным гражданам лучше узнать историю города, в котором они учатся, и оценить вклад его жителей в Великую Победу», – отметил Петр Банников, приветствуя участников мероприятия.

В свою очередь, министр международных и межрегиональных связей Нижегородской области Ольга Гусева подчеркнула значимость участия иностранных студентов в мероприятии.

«Более 200 иностранных студентов, собравшихся здесь сегодня, — это будущее 30 государств. И это лишь малая часть большого интернационального студенческого сообщества Нижегородской области, которое насчитывает свыше 7 тысяч человек из почти 110 стран мира! Их присутствие на мероприятии, посвященном 80-летию Победы, особенно ценно. Оно говорит о том, что память о Великой Отечественной войне, о подвиге нашего народа не знает границ», - сказала Ольга Гусева.

Руководитель Комитета по делам архивов Нижегородской области Борис Пудалов рассказал о вкладе горьковчан в Победу в Великой Отечественной войне. В ходе лекции он подчеркнул, что архивные документы наглядно свидетельствуют о том, что в Горьковской области война коснулась практически каждой семьи.

«Встреча стала важным шагом к сохранению исторической правды. Вклад горьковчан в годы войны — это не просто страницы истории, а живые примеры мужества и самоотверженности, которые должны вдохновлять не только будущие поколения нижегородцев, но и иностранцев, которые учатся и живут в нашем регионе. Хочу призвать иностранных студентов изучать и любить историю России, чтобы не забывать о важности сохранения мира», - сказал исполняющий обязанности ректора НГЛУ имени Н.А. Добролюбова Никита Авралёв.

В завершение мероприятия прозвучала песня «Соловьи» в исполнении студента Нижегородской государственной консерватории им. М.И. Глинки из Китая.

«Я всегда испытывала большой интерес к России и мечтала здесь жить. Сейчас я изучаю русский язык, и сегодня мне было невероятно интересно узнать больше об истории России, особенно о вкладе горьковчан в Великую Победу. Все, что я сегодня услышала, произвело на меня глубокое впечатление», - поделилась студентка НГЛУ имени Н.А. Добролюбова, уроженка Турции Ятчы Гюнеш Ренгин.

Кроме того, иностранные студенты приняли участие в церемонии возложения цветов к монументу «Горьковчанам - доблестным труженикам тыла», после чего для них провели экскурсию по Нижегородскому кремлю.