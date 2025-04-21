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Наука

Нижегородцев пригласили к участию в Национальной премии "Вызов"

22 апреля 2025 18:36  [23] Наука
Нижегородцев пригласили к участию в Национальной премии Вызов

Фото: Александр Воложанин

Нижегородцев пригласили к участию в премии Национальной премией в области будущих технологий "ВЫЗОВ", учрежденной по поручению президента России. 

Организаторы отмечают, что награда призвана отметить исключительные достижения в передовых научных направлениях — от искусственного интеллекта и квантовых разработок до нейронаук и биофотоники. Премия ориентирована на поддержку исследовательской смелости, оригинальности научного подхода и практической значимости инженерных решений.

Узнать о том как подать заявку, кто может принять участие жители столицы Приволжья смогут на научном мероприятии "Нижний Новгород принимает ВЫЗОВ" (12+). Оно состоится 24 апреля 2025 года в 13:00 в зале "Козьма Минин" Корпоративного университета правительства Нижегородской области. Перед собравшимися также выступит с лекцией "Инженерное решение будущего: нейтронные технологии для науки и медицины" лауреат премии 2024 года в номинации "Инженерное решение", д.ф.-м.н. Сергей Таскаев.

Регистрация на мероприятие открыта до 23 апреля.

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Теги:
Наука Премия
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