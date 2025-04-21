ФСБ взялась за борьбу с вонью в Нижнем Новгороде
Почему в Нижнем Новгороде подорожали жизненно важные лекарства
Какие транспортные изменения ждут нижегородцев с 11 апреля
Мошенники атакуют нижегородцев фишинговыми письмами
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
22 апреля 2025 18:13  [2] Никитин выразил соболезнования в связи со смертью папы Римского Франциска
22 апреля 2025 17:59  [55] Иностранные студенты почтили память погибших в годы ВОВ нижегородцев
22 апреля 2025 17:44  [85] Вывоз мусора в лес в Ардатове закончился предостережением Росприроднадзора
22 апреля 2025 17:24  [110] Старинный дом Авдотьи Скворцовой открыли после ремонта на Короленко,18
22 апреля 2025 17:07  [132] Гнев Никитина обрушился на вандалов, ломающих макеты нижегородских храмов
22 апреля 2025 16:31  [109] Связь времен: в Поволжье подведены итоги конкурса "Вместе в цифровое будущее"
22 апреля 2025 16:28  [139] Мобилизованным нижегородцам сохранят рабочие места до 2025 года
22 апреля 2025 15:26  [171] Отопление в жилых домах могут начать отключать по-новому в России
22 апреля 2025 15:15  [155] Администрация Перевоза выплатила 730 000 рублей за загрязнение Пьяны
22 апреля 2025 14:59  [201] Опубликованы фото цветущей сакуры в Нижнем Новгороде
Общество

Никитин выразил соболезнования в связи со смертью папы Римского Франциска

22 апреля 2025 18:13  [2] Общество
Никитин выразил соболезнования в связи со смертью папы Римского Франциска

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин выразил соболезнования в связи с кончиной папы Римского Франциска.

Понтифик, возглавлявший Римско-католическую церковь с 2013 года, скончался утром 21 апреля на 89-м году жизни. По предварительной информации, церемония прощания может состояться в субботу, 26 апреля.

Глава региона подчеркнул, что смерть папы Франциска стала тяжелой утратой для миллионов людей по всему миру, включая верующих России и Нижегородской области. По словам Никитина, в регионе известие о кончине понтифика было воспринято с глубоким прискорбием.

"На протяжении долгих лет он нес бескорыстное служение на Святом престоле. Являлся непререкаемым духовным авторитетом, нравственным ориентиром и мудрым пастырем для приверженцев западного христианства. Неизменно проявлял сострадание, милосердие и, не жалея сил, помогал страждущим", — отметил губернатор.

Он также напомнил, что папа Франциск уделял внимание католической общине Нижегородской области, в частности, оказал личную поддержку в восстановлении храма Успения Пресвятой Девы Марии в Нижнем Новгороде, передав в дар мозаику для его оформления.

"Однако грусть по почившему на следующий день после Светлого Христова Воскресения Папе Франциску соединена с великой пасхальной радостью. В этом видится особый знак, указывающий на бесценный вклад понтифика в укрепление солидарности и взаимопонимания", — добавил Никитин.

В завершение губернатор подчеркнул, что Папа Франциск посвятил свою жизнь служению идеалам добра и справедливости.

"О нем сохранится самая светлая память в сердцах не только католиков, но и всех христиан", — заявил глава региона.

Как сообщает ТАСС, с 23 по 24 апреля в дипломатическом представительстве Ватикана в России будет открыта Книга соболезнований. Свои записи в ней, в том числе, оставит губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, передает НИА "Нижний Новгород".

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Глеб Никитин Религия Соболезнования
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Пасхальный крестный ход собрал 5,5 тысячи нижегородцев: как это было
21 апреля 2025 10:17Пасхальный крестный ход собрал 5,5 тысячи нижегородцев: как это было
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph