Никитин выразил соболезнования в связи со смертью папы Римского Франциска

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин выразил соболезнования в связи с кончиной папы Римского Франциска.
Понтифик, возглавлявший Римско-католическую церковь с 2013 года, скончался утром 21 апреля на 89-м году жизни. По предварительной информации, церемония прощания может состояться в субботу, 26 апреля.
Глава региона подчеркнул, что смерть папы Франциска стала тяжелой утратой для миллионов людей по всему миру, включая верующих России и Нижегородской области. По словам Никитина, в регионе известие о кончине понтифика было воспринято с глубоким прискорбием.
"На протяжении долгих лет он нес бескорыстное служение на Святом престоле. Являлся непререкаемым духовным авторитетом, нравственным ориентиром и мудрым пастырем для приверженцев западного христианства. Неизменно проявлял сострадание, милосердие и, не жалея сил, помогал страждущим", — отметил губернатор.
Он также напомнил, что папа Франциск уделял внимание католической общине Нижегородской области, в частности, оказал личную поддержку в восстановлении храма Успения Пресвятой Девы Марии в Нижнем Новгороде, передав в дар мозаику для его оформления.
"Однако грусть по почившему на следующий день после Светлого Христова Воскресения Папе Франциску соединена с великой пасхальной радостью. В этом видится особый знак, указывающий на бесценный вклад понтифика в укрепление солидарности и взаимопонимания", — добавил Никитин.
В завершение губернатор подчеркнул, что Папа Франциск посвятил свою жизнь служению идеалам добра и справедливости.
"О нем сохранится самая светлая память в сердцах не только католиков, но и всех христиан", — заявил глава региона.
Как сообщает ТАСС, с 23 по 24 апреля в дипломатическом представительстве Ватикана в России будет открыта Книга соболезнований. Свои записи в ней, в том числе, оставит губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, передает НИА "Нижний Новгород".
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