Никитин выразил соболезнования в связи со смертью папы Римского Франциска Общество

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин выразил соболезнования в связи с кончиной папы Римского Франциска.

Понтифик, возглавлявший Римско-католическую церковь с 2013 года, скончался утром 21 апреля на 89-м году жизни. По предварительной информации, церемония прощания может состояться в субботу, 26 апреля.

Глава региона подчеркнул, что смерть папы Франциска стала тяжелой утратой для миллионов людей по всему миру, включая верующих России и Нижегородской области. По словам Никитина, в регионе известие о кончине понтифика было воспринято с глубоким прискорбием.

"На протяжении долгих лет он нес бескорыстное служение на Святом престоле. Являлся непререкаемым духовным авторитетом, нравственным ориентиром и мудрым пастырем для приверженцев западного христианства. Неизменно проявлял сострадание, милосердие и, не жалея сил, помогал страждущим", — отметил губернатор.

Он также напомнил, что папа Франциск уделял внимание католической общине Нижегородской области, в частности, оказал личную поддержку в восстановлении храма Успения Пресвятой Девы Марии в Нижнем Новгороде, передав в дар мозаику для его оформления.

"Однако грусть по почившему на следующий день после Светлого Христова Воскресения Папе Франциску соединена с великой пасхальной радостью. В этом видится особый знак, указывающий на бесценный вклад понтифика в укрепление солидарности и взаимопонимания", — добавил Никитин.

В завершение губернатор подчеркнул, что Папа Франциск посвятил свою жизнь служению идеалам добра и справедливости.

"О нем сохранится самая светлая память в сердцах не только католиков, но и всех христиан", — заявил глава региона.

Как сообщает ТАСС, с 23 по 24 апреля в дипломатическом представительстве Ватикана в России будет открыта Книга соболезнований. Свои записи в ней, в том числе, оставит губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, передает НИА "Нижний Новгород".