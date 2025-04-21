Экс-пристава осудят за снятие ареста с квартиры родственника в Нижнем Новгороде Происшествия

В Нижнем Новгороде завершено расследование уголовного дела в отношении бывшей судебной приставши-исполнителя, обвиняемой в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщили в СУ СКР по региону.

Дело возбуждено на основании материалов прокурорской проверки, поступивших в порядке статьи 37 УПК РФ. Расследование проводилось следователем следственного отдела по Автозаводскому району города.

По версии следствия, в апреле 2024 года обвиняемая, действуя в интересах своего родственника — должника по исполнительному производству, приняла незаконное решение. Она вынесла постановление о снятии запрета на регистрационные действия в отношении принадлежащего ему недвижимого имущества.

Это позволило мужчине подарить долю в квартире своей сестре, несмотря на то, что имущество должно было оставаться под ограничением до исполнения обязательств перед взыскателем.

Как уточнили в СК, действия бывшей приставши привели к существенному нарушению прав взыскателя, поскольку лишили его возможности получить причитающиеся средства.

Противоправная схема была выявлена в ходе совместной работы прокуратуры и сотрудников отдела собственной безопасности регионального управления ФССП.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.