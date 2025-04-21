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Происшествия

Мошенники выманили у 79-летнего жителя Сарова более 4 млн рублей

23 апреля 2025 10:00  [103] Происшествия
Мошенники выманили у 79-летнего жителя Сарова более 4 млн рублей

Пожилой мужчина стал жертвой телефонного обмана: неизвестные убедили его в якобы краже средств с банковского счета и предложили перевести деньги на «безопасный» счет. В результате пенсионер лишился почти 4,5 миллионов рублей.

В полицию Сарова обратился 79-летний местный житель с заявлением о хищении крупной суммы. По словам мужчины, злоумышленники обманом завладели его сбережениями на общую сумму 4 443 000 рублей.

Как установили правоохранители, в начале апреля пенсионеру позвонил неизвестный через мессенджер и сообщил, что его банковские счета якобы были атакованы мошенниками. Собеседник заверил, что Центробанк полностью компенсировал потерю, но для сохранности средств их необходимо временно перевести на специальный «безопасный» счет.

Испугавшись за свои накопления, мужчина выполнил инструкции звонившего и перевел все средства со счетов и вкладов на указанные реквизиты. После этого связь с «представителем банка» прервалась.

Лишь тогда пенсионер понял, что стал жертвой обмана, и обратился в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ — «Мошенничество». Эта статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.
Сейчас сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление личности преступников.

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Теги:
Деньги Мошенничество Саров
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