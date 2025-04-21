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Экономика

Нижегородские IТ-компании смогут вернуть 100% НДФЛ за иностранных специалистов

23 апреля 2025 10:30  [111] Экономика
Нижегородские IТ-компании смогут вернуть 100% НДФЛ за иностранных специалистов

Фото: пресс-служба конференции "ЦИПР"

Власти Нижегородской области расширили действующую программу поддержки ИТ-компаний, теперь она распространяется и на специалистов, привлеченных из-за рубежа. Ранее возможность вернуть уплаченный НДФЛ предоставлялась только при найме сотрудников из других регионов России.

Компании, ведущие деятельность в регионе, смогут компенсировать 100% налога на доходы физических лиц, если привлекут иностранных ИТ-специалистов, которые зарегистрируются по месту жительства или пребывания в Нижегородской области. Возмещение будет выплачиваться в течение пяти лет.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подчеркнул, что региону, как одному из ведущих ИТ-центров страны, необходимо предлагать значимые меры поддержки. Он отметил, что в регионе созданы все условия для комфортной жизни и эффективной работы специалистов, включая недавно запущенный онлайн-сервис для планирования переезда.

С 2025 года в программу вносятся дополнительные изменения. В частности, отменяются ограничения по уровню заработной платы и максимальной сумме возмещения НДФЛ. Также исключены требования по наличию основного или дополнительного ИТ-ОКВЭДа, что делает поддержку доступной более широкому кругу организаций, включая филиалы и представительства компаний из других регионов.

Кроме того, предусмотрена возможность частичной компенсации — 50% НДФЛ — для специалистов, работающих удаленно из других субъектов России. В этом случае регистрация в Нижегородской области не требуется.

Заместитель губернатора Егор Поляков отметил, что пересмотр параметров программы сделает ее более гибкой и доступной для бизнеса, а также позволит активнее привлекать квалифицированные кадры в регион.

Подать заявку на компенсацию можно в электронном виде через Единую платформу предоставления субсидий. Перечисление средств организациям, заключившим соглашение в 2025 году, ожидается в первом квартале 2026 года.

Министр цифрового развития и связи региона Александр Синелобов уточнил, что для участия в программе достаточно вести деятельность в области, быть на учете в налоговых органах и выплачивать НДФЛ за ИТ-специалистов, принятых на работу с 1 января 2025 года и имеющих как минимум трехлетний стаж.

Исполнение программы координирует АНО «Горький Тех» — региональный центр поддержки цифровых технологий. Его директор Грант Карапетян отметил, что организация не только сопровождает процесс, но и оказывает консультационную поддержку компаниям по условиям участия и необходимым документам.

Сегодня в ИТ-секторе Нижегородской области и смежных отраслях работает около 2 тысяч компаний, в которых занято более 38 тысяч человек. Развитие цифровой экономики в регионе осуществляется в рамках нацпроекта "Экономика данных и цифровая трансформация государства", утвержденного президентом России Владимиром Путиным и стартовавшего с 1 января 2025 года.

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