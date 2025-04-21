Более 260 контейнерных площадок в Нижнем Новгороде оборудованы камерами Общество

Фото: Александр Воложанин

В Нижнем Новгороде более 260 контейнерных площадок многоквартирных домов оборудованы камерами видеонаблюдения. Об этом ИА "НТА-Приволжье" сообщили в департаменте благоустройства горадминистрации.

С декабря 2024 года видеопотоки с 265 площадок начали поступать в федеральную государственную информационную систему учета твердых коммунальных отходов (ФГИС УТКО). Камеры установлены управляющими компаниями и ориентированы на контроль за вывозом мусора.

Передача видеоданных осуществляется через аппаратно-программный комплекс "Безопасный город". Инициатива реализуется по поручению вице-премьера правительства России при участии региональных властей и Российского экологического оператора.

Как отмечают в администрации, внедрение видеонаблюдения способствует повышению качества работы по обращению с отходами. Система позволяет в режиме реального времени отслеживать соблюдение графика вывоза и оперативно реагировать на нарушения.

Работа в этом направлении будет продолжаться: власти планируют расширять охват системы и подключать новые площадки.

В рамках месячника по благоустройству, стартовавшего 5 апреля, в городе запланирован ремонт 627 контейнерных площадок и обустройство 22 новых.

Ранее сообщалось, что специалисты министерства экологии Нижегородской области начали проверки мест накопления отходов по обращениям граждан.