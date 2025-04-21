Юные художники из Нижегородской области вышли в финал всероссийского конкурса Общество

Фото: Общество "Знание"

Работы детей из Нижнего Новгорода, Выксы и Сарова вошли в число лучших на всероссийском конкурсе рисунков, организованном Обществом "Знание" и телеканалом "СОЛНЦЕ".

Творческое состязание проводилось в онлайн-формате на сайте телеканала с 14 марта по 14 апреля 2025 года. За это время участники из 89 регионов России отправили свыше 10 тысяч работ.

Жюри выбрало 50 лучших рисунков из 30 регионов страны. Эти работы будут представлены на финальной выставке конкурса "Родная игрушка", которая состоится осенью в Москве в рамках масштабного фестиваля для детей и родителей.

Среди отобранных — рисунки юных художников из Нижегородской области. В число лучших вошли работы 11-летней Таисии Погодиной из Сарова, 10-летнего Егора из Выксы и 9-летней Виктории из Нижнего Новгорода. В своих рисунках ребята изобразили домашних питомцев и фантастических существ.

Главный приз конкурса получил девятилетний Лев Иваниш из Кирова за работу "Царевна-лягушка", вдохновлённую русской народной сказкой. Он отправится в Москву вместе с родителями и станет участником финала конкурса "Родная игрушка", который проводится при поддержке Российского общества "Знание" и Движения Первых.

По словам генерального продюсера телеканала "СОЛНЦЕ" Рубена Оганесяна, конкурс превзошёл ожидания по числу заявок. Он отметил: "Мы наблюдали множество ярких и оригинальных работ. Я вижу две ключевые причины успеха: важная социальная значимость конкурса и то, что наш канал смотрят творческие и отзывчивые зрители".

Заместитель генерального директора Российского общества "Знание" Кирилл Хвиль подчеркнул: "Мы получили тысячи искренних и ярких эскизов игрушек со всей страны. Это говорит о том, насколько детям важно творчески осмысливать родную культуру и ценности. Лучшие работы будут представлены на финале конкурса, который станет настоящим праздником традиций и детского воображения".

Всего почти 4,2 тысячи заявок были поданы с указанием региона. Нижегородская область вошла в десятку самых активных, отправив 89 работ. В топ также вошли Москва (479 заявок), Санкт-Петербург (308), Московская область (247), Татарстан (197), Свердловская область (145), Краснодарский край (141), Башкортостан (141), Красноярский край (117) и Ростовская область (112).