"Поезд Победы" отправился по станциям трудовой славы ГЖД Общество

Фото: пресс-служба ГЖД

23 апреля в Нижнем Новгороде состоялось торжественное отправление мемориального состава "Поезд Победы", сформированного на Горьковской магистрали в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

В церемонии приняли участие начальник Горьковской железной дороги Сергей Дорофеевский, председатель Заксобрания Нижегородской области Евгений Люлин, замгубернатора Петр Банников, главный федеральный инспектор Александр Мурзин, руководитель Приволжского управления ФАЖТ Дамир Фатыхов, депутат гордумы Оксана Смолина, представители региональных властей, ветераны-железнодорожники, молодежь и волонтеры ГЖД, а также жители города.

Сергей Дорофеевский напомнил, что с первых дней войны Горьковская магистраль стала важнейшим связующим звеном между фронтом и тылом. Железнодорожники обеспечивали бесперебойное движение поездов, доставку стратегических грузов, эвакуацию мирного населения. Со станции Горький-Товарный на фронт отправлялась продукция местных заводов: сотни тысяч грузовиков, бронеавтомобилей, артиллерийских орудий, минометов и "Катюш".

В состав "Поезда Победы" вошли легендарный паровоз серии ЛВ-0165, шесть платформ с образцами военной техники, два вагона-теплушки с полевой кухней и экспозицией, воссоздающей быт военного времени. Гости смогут попробовать солдатскую кашу и сделать памятные фотографии.

Евгений Люлин отметил, что на Горьковской железной дороге уже 20 лет существует традиция отправлять в путь такие памятные составы. Он подчеркнул, что в годы войны железнодорожники совершили колоссальный труд: перебрасывали армии, эвакуировали заводы, восстанавливали разрушенную инфраструктуру. По его словам, за годы войны к фронту было доставлено более 443 тысяч поездов, для чего потребовалось 20 миллионов вагонов. Люлин выразил уверенность, что современная молодежь, вдохновляясь подвигом ветеранов-железнодорожников, учится любви к Родине и ответственности за её будущее.

В течение двух недель "Поезд Победы" посетит 47 станций Горьковской железной дороги. В каждом населенном пункте запланированы праздничные мероприятия (0+): выступления духового оркестра, артистов Центрального дворца культуры железнодорожников и театрализованные постановки с исполнением "победного вальса".

Депутат Оксана Смолина, провожавшая состав вместе с учащимися лицея №180 — воспитанниками Детской железной дороги, отметила, что проект позволяет прикоснуться к истории и почувствовать атмосферу тех лет. По её словам, "Поезд Победы" — это не просто музей на колесах, а настоящая машина времени, которая помогает сохранить память о подвиге советского народа. Такие иммерсивные выставки, по её мнению, дают возможность увидеть войну глазами тех, кто её пережил, и прочувствовать силу их духа.

Финальной точкой маршрута станет Нижний Новгород. 7 мая у Центрального дворца культуры железнодорожников состоится торжественный митинг (0+) и возложение цветов к бронепоезду "Козьма Минин".

Напомним, первый "Поезд Победы" Горьковская железная дорога сформировала к 60-летию Победы. С тех пор проект стал ежегодной традицией.