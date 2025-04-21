Врач рассказала нижегородцам о необходимости вакцинации

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С 21 по 27 апреля в России проходит Неделя осведомленности о важности иммунопрофилактики. По такому поводу ведущий консультант по инфекционным заболеваниям отдела медицинской помощи взрослому населению минздрава Нижегородской области Людмила Башкатова напомнила, почему вакцинация — это не просто профилактика, а важнейшая мера защиты здоровья.
"Вакцинация — это простой, безопасный и эффективный способ защитить себя от инфекционных заболеваний до того, как человек столкнется с их возбудителями", — отметила Людмила Башкатова.
По ее словам, вакцины активируют естественные защитные механизмы организма, формируя иммунитет без риска развития болезни и осложнений.
Сегодня благодаря иммунизации удалось практически ликвидировать или значительно сократить распространение таких опасных инфекций, как полиомиелит, корь, дифтерия и столбняк. По оценке Всемирной организации здравоохранения, ежегодно вакцинация предотвращает от 3,5 до 5 млн смертей по всему миру.
В России все профилактические прививки проводятся в соответствии с Национальным календарем. Этот документ определяет, какие вакцины и в каком возрасте должны быть введены населению. В обязательный перечень входят прививки от 11 инфекций, в том числе туберкулеза, гепатита B, дифтерии, коклюша, кори и гриппа (для отдельных категорий граждан).
"Кроме обязательных прививок, существуют вакцины, которые вводятся по эпидемическим показаниям. Это касается таких заболеваний, как клещевой энцефалит, гепатит А, менингококковая инфекция и другие", — уточнила эксперт.
Особое внимание, по словам специалиста, следует уделять вакцинации взрослых. Особенно это касается лиц с хроническими заболеваниями и пожилых людей — для них важна, в частности, защита от пневмококковой инфекции и сезонного гриппа.
"Право на иммунизацию — это неотъемлемое право каждого человека. Сегодня у нас есть возможность защититься от более чем 20 опасных заболеваний, и это шанс прожить более долгую и здоровую жизнь", — добавила Башкатова.
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