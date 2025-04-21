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Общество

Мэр проверил ход реконструкции коллектора на Мещере после жалоб нижегородцев

23 апреля 2025 15:40  [5] Общество
Запахи

Фото: Мария Орлова

НИА "Нижний Новгород" - Мария Орлова

В Нижнем Новгороде продолжается масштабное обновление одного из крупнейших канализационных коллекторов города — на Мещерском бульваре. Именно с этим объектом связывают периодическое появление резкого запаха сероводорода в окрестностях. Сообщения о вони в Канавинском районе дошли даже до главы Следкома России Александра Бастрыкина, который поручил доложить ему о результатах проверки этой информации. 

Сегодня, 23 апреля, с ходом модернизации коллектора ознакомился мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев. Вместе с ним на месте побывал и корреспондент НИА "Нижний Новгород".

Про ремонт...

Как сообщил глава города, данный коллектор является магистральным объектом, от которого зависит водоотведение для порядка 350 тысяч жителей. Он сильно изношен и нуждался в срочном ремонте. При этом работы не создают значительных неудобств для горожан: движение транспорта и пешеходов практически не ограничено, за исключением отдельных участков у колодцев.

 

Общая протяженность участка, подлежащего реконструкции, составляет 1,5 км. В 2023 году было выполнено 454 метра, оставшиеся работы планируется завершить до конца 2025 года, хотя контракт заключен до марта 2026-го. Подрядчик уже опережает график на полтора-два месяца и намерен сохранить темп.

Ремонт выполняется методом навивки — внутри старой трубы формируется новая, гибкая конструкция из полимерной ленты. По словам генерального директора "Теплоэнерго" Дмитрия Сивохина, такая технология позволяет выполнять работы без остановки коллектора, что требует высокой квалификации специалистов. Работы ведутся преимущественно в ночное время, когда уровень стоков минимален. 

"Полимерная лента навивается вкруговую. Она имеет боковые зацепы с проклейкой, и фактически превращается в гибкую трубу с абсолютно гладкой поверхностью поверхностью", - объяснил он. 

По словам Дмитрия Сивохина, эта технология уже доказала свою надежность в других регионах. Ожидается, что обновленная конструкция прослужит без ремонта до 50 лет, что позволит избежать повторных раскопок на этой территории в обозримом будущем. 

...и про вонь

Особое внимание уделяется вопросам экологии. Жители Мещеры и других частей города периодически сообщают о неприятных запахах. Как пояснил мэр, в районе Мещерского озера запахи могут быть связаны с проводимыми работами, поскольку коллектор продолжает функционировать. 

"При определенной эрозии ветров, при определенных погодных условиях возможно какие-то запахи появляются. Но каждый раз, когда появляется хоть одно сообщение по поводу запаха от жителей, водоканал направляется сюда, берет пробы, чтобы понять, есть ли превышение предельной концентрации, в частности, по сероводороду. Ни разу превышение предельной концентрации выявлено не было", — сказал Юрий Шалабаев.

Дмитрий Сивохин добавил, что водоканал может отвечать за запахи только в зоне своей ответственности. В частности, при реконструкции коллектора принимаются дополнительные меры для минимизации "утечек". Подрядчик дополнительно укрывает открытые колодцы на время, когда там не проводятся работы. 

В других районах источники запахов могут быть иными. В частности, глава города отметил проблему так называемых "черных ассенизаторов", незаконно сливающих отходы в городскую канализацию. С ними ведется борьба: нарушителей штрафуют и даже изымают транспортные средства.

Дополнительные меры, по его словам, принимаются и на станции аэрации, где завершается первый этап реконструкции. В рамках проекта будут закрыты открытые каналы, что должно снизить уровень запахов в окружающей среде.

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Теги:
Водоканал Канализация Ремонтные работы
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