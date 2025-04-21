ДТП на Молодежном проспекте закончилось госпитализацией двоих пострадавших

В Нижнем Новгороде в ночь на 24 апреля произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей, в результате которого пострадали два человека. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Нижегородской области.
Авария произошла у дома № 19 на проспекте Молодёжный в Автозаводском районе. По предварительным данным, 39-летний водитель автомобиля Kia Rio проехал регулируемый перекрёсток на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с автомобилем Audi.
В результате столкновения пострадали водитель Kia и его пассажир. Оба были доставлены в больницу № 13 для оказания медицинской помощи.
Обстоятельства ДТП устанавливаются.
Ранее сообщалось, что в Дзержинске возбудили уголовное дело после того, как автобус врезался в дом.
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