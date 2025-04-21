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Происшествия

ДТП на Молодежном проспекте закончилось госпитализацией двоих пострадавших

24 апреля 2025 10:16  [43] Происшествия
ДТП на проспекте Молодёжном в Нижнем Новгороде: двое в больнице

В Нижнем Новгороде в ночь на 24 апреля произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей, в результате которого пострадали два человека. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Нижегородской области.

Авария произошла у дома № 19 на проспекте Молодёжный в Автозаводском районе. По предварительным данным, 39-летний водитель автомобиля Kia Rio проехал регулируемый перекрёсток на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с автомобилем Audi.

В результате столкновения пострадали водитель Kia и его пассажир. Оба были доставлены в больницу № 13 для оказания медицинской помощи.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в Дзержинске возбудили уголовное дело после того, как автобус врезался в дом.

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Теги:
Автозаводский район ГИБДД ДТП
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