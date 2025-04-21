Нижегородская область представила делегации из Китая проекты в промышленности, ИТ и АПК Экономика

Фото: Александр Воложанин

22 и 23 апреля Нижегородская область стала площадкой для обсуждения новых международных инициатив. Регион посетила делегация Китайско-Российской торгово-экономической и инвестиционной палаты провинции Хэйлунцзян, а также проректор Хэйлунцзянского университета. Бизнес-миссия была посвящена развитию сотрудничества в сферах промышленности, машиностроении, АПК, ИТ, фармации и образовании.

Визит китайской делегации стал продолжением диалога, начатого в декабре прошлого года, когда нижегородская делегация во главе с заместителем председателя правительства области Дмитрием Старостиным посетила КНР и пригласила партнеров познакомиться с инвестиционным и научным потенциалом региона.

В рамках первого дня визита состоялся круглый стол под председательством заместителя губернатора Нижегородской области Андрея Саносяна. Участники обсудили перспективные проекты, включая создание Центра малотоннажной химии для микроэлектроники, развитие совместных предприятий в автомобилестроении и формирование промышленного кластера автоматизации на базе особой экономической зоны «Кулибин», а также возможности реализации проектов в сфере информационных технологий. Кроме того, китайская делегация осмотрела ряд инвестиционных площадок, которые регион может предложить для реализации совместных инициатив.

Андрей Саносян подчеркнул важность выстраивания партнерства на основе взаимного доверия и практической направленности.

«Мы очень заинтересованы в развитии сотрудничества с Китаем. На сегодняшний день эта страна – основной экономический партнер региона. За последние семь лет товарооборот увеличился в пять раз. Провинция Хэйлунцзян - одно из активно развивающихся направлений с точки зрения выхода российских компаний на рынок Китайской Народной Республики. У нас очень прочные экономические связи, и, надеюсь, что по итогам этого визита удастся еще сильнее укрепить взаимодействие в промышленности и ИТ. Особо хочу отметить перспективы сотрудничества в сфере АПК. Это направление внесло существенный вклад в повышение объемов экспорта нижегородской продукции в Китай», – сказал Андрей Саносян.

В рамках второго дня визита состоялась деловая встреча с нижегородскими предпринимателями.

По словам исполнительного президента Китайско-Российской палаты Цзяо Цзяня, делегация выделяет пять ключевых направлений для сотрудничества с Нижегородской областью.

«Во-первых, это цифровые технологии и искусственный интеллект. Мы заинтересованы в создании совместных производственных мощностей, образовательных программ и вычислительных центров в этой области. Во-вторых, сельское хозяйство. Провинция Хэйлунцзян – один из ведущих аграрных регионов Китая. Мы видим большие перспективы в сотрудничестве с российскими партнерами. Третье направление – фармацевтика и традиционная медицина. Мы предлагаем совместные проекты по выращиванию и переработке лекарственных растений, учитывая огромный потенциал мирового рынка в этой сфере. Четвертый пункт - машиностроение. Нижний Новгород имеет богатые традиции в этой отрасли, а Китай обладает статусом «мировой фабрики», что создает прекрасные условия для партнерства. И, наконец, логистика. Мы изучили выгодное географическое положение региона на пересечении транспортных коридоров и видим возможности для сотрудничества с нашей Портовой корпорацией провинции Шаньдун», – отметил он.

Свои проекты и предложения по сотрудничеству представили 12 предприятий. Они были связаны как с инвестициями, так и с закупками или поставками различных товаров. К примеру, представитель КФХ Тараканова А.А. Виктория Дашевская представила участникам делегации возможности по экспорту в Китай нижегородского меда. Нижегородский НОЦ предложил проработать совместные конкурсы по финансированию прикладных исследований.

«Мы планируем привлечь китайских партнеров для создания производства в области организации совместного производства испытательных стендов для машиностроительных предприятий», - рассказал один из участников встречи, генеральный директор ООО «АВАтэк 3Д» Василий Воробьев.

Подводя итоги визита, заместитель председателя правительства Нижегородской области Дмитрий Старостин отметил, что существует большой потенциал для углубления экономических связей между Нижегородской областью и провинцией Хэйлунцзян.

«Важно, чтобы китайские компании рассматривали наш регион не только как рынок сбыта, но еще и как территорию для локализации и совместного производства. У нас для этого созданы все условия — действуют территории с преференциальными налоговыми режимами, эффективные инструменты государственной поддержки. В то же время мы ожидаем, что такой процесс будет происходить и в обратном направлении: нижегородские предприятия активно работают на китайском рынке и, уверен, смогут укрепить свои позиции. Благодаря выстроенным договоренностям у бизнеса появится больше инструментов и возможностей для развития. Самое главное — у нас есть взаимное доверие и общий интерес, а сегодня мы заложили дополнительную основу для движения вперед», - сказал Дмитрий Старостин.

Резюмируя переговоры, Цзяо Цзянь пригласил всех заинтересованных партнеров принять участие в Харбинской международной торгово-экономической ярмарке 17-22 мая. В прошлом году это мероприятие посетил президент России Владимир Путин.

Напомним, что в рамках визита делегации провинции Хэйлунцзян были подписаны два соглашения. Первое заключили ИТ-кампус НЕЙМАРК и Хэйлунцзянский университет. Документ предусматривает обмен студентами и преподавателями, совместную разработку образовательных программ, проведение научных исследований и реализацию проектов в сфере цифровых технологий. Второе – соглашение о намерениях между Корпорацией развития Нижегородской области и Китайско-Российской торгово-экономической и инвестиционной палатой провинции Хэйлунцзян. Центральной темой соглашения стало создание международного ИТ-колледжа в Нижнем Новгороде.