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Общество

Нижний Новгород принимает финалистов Всероссийской олимпиады школьников по предмету "Основы безопасности и защиты Родины"

24 апреля 2025 10:34  [94] Общество
Нижний Новгород принимает финалистов Всероссийской олимпиады школьников по предмету Основы безопасности и защиты Родины

Фото: центр "Вега"

23 апреля в Нижнем Новгороде стартовал финал Всероссийской олимпиады школьников по предмету «Основы безопасности и защиты Родины». В столице Приволжья собрались около 400 обучающихся 9-х – 11-х классов школ из 83 регионов России. Нижегородскую область на состязании представляют семь учеников Сосновской средней школы №1.

Открытие финала олимпиады состоялось на площадке Нижегородской государственной академической филармонии им. М. Ростроповича. Со стороны правительства региона участников поприветствовали заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Чечерин и заместитель министра образования и науки региона Любовь Широкова. Почетными гостями церемонии также стали начальник Главного управления МЧС России по Нижегородской области, генерал-лейтенант внутренней службы Валерий Синьков и проректор по науке и организации приемной кампании Мининского университета Эльвира Самерханова.

«Хочу поздравить всех финалистов с открытием олимпиады – добро пожаловать на гостеприимную нижегородскую землю! Я приятно удивлен, что среди участников есть не только юноши, но и достаточно много девушек. Это говорит о том, что желание быть защитниками Родины есть у всей нашей молодежи! Ребята, хочу пожелать, чтобы состязание помогло вам не только развить компетенции, но и завести новых друзей. А мы, в свою очередь, покажем и расскажем вам о Нижнем Новгороде, чтобы вы обязательно захотели сюда вернуться!» – обратился к детям Андрей Чечерин.

Заместитель губернатора поблагодарил Министерство просвещения России за выбор Нижнего Новгорода в качестве площадки проведения финала олимпиады.

«Мы уже пятый год подряд принимаем финал Всероссийской олимпиады школьников – ранее к нам приезжали ребята, которые состязались в знаниях основ безопасности жизнедеятельности, нескольких иностранных языков, права, географии, физической культуры и математики. Постараемся, чтобы все состязания и мероприятия культурно-развлекательной программы и в этот раз прошли на высшем уровне!» – сказал он.

Валерий Синьков подчеркнул ценность знаний, которые получают школьники на занятиях по предмету «Основы безопасности и защиты Родины».

«Будущее нашего общества, само его существование зависит от того, насколько сформировано у сегодняшнего подростка, молодого человека ответственное, уважительное отношение к собственной безопасности и безопасности других людей, к природе. В стране каждые сутки происходят десятки крупных аварий и происшествий, сопровождающихся гибелью или травмами. По оценке специалистов, более 80% аварий и катастроф случаются из-за ошибок и неподготовленности людей», – сказал начальник Главного управления МЧС России по Нижегородской области.

Любовь Широкова отметила, что финал олимпиады по Основам безопасности и защиты Родины включает теоретические и практические задания. 

«Теоретическая часть и некоторые практические состязания будут проходить на базе Мининского университета, а вторая часть практических конкурсов состоится в подразделениях Главного управления МЧС России по Нижегородской области. Кроме того, большое внимание мы как принимающая сторона уделили образовательно-туристической программе. Мы познакомим всех участников с красотами Нижнего Новгорода, а также с несколькими городами нашей области», – поделилась заместитель министра. 

Участниками финальных туров Всероссийской олимпиады школьников являются лидеры региональных этапов. Испытания олимпиады в Нижнем Новгороде начались уже сегодня, 23 апреля. Торжественная церемония награждения победителей и призеров запланирована на 30 апреля.

Ежегодно в Нижегородской области в школьном этапе ВсОШ участвуют свыше 100 тысяч обучающихся 4-х – 11-х классов. Право принять участие в муниципальном этапе Олимпиады получают порядка 37 тысяч обучающихся 7-х – 11-х классов. В областном этапе олимпиады состязаются только ученики 9-х – 11-х классов. 

«Первый раз принимаю участие в финальном этапе Всероссийской олимпиады школьников. Из ожиданий – только победа! Готовилась очень серьезно!», – рассказала участница финала олимпиады из Кабардино-Балкарии Элина Хоцикова.

Напомним, создание возможностей для развитие талантов подрастающего поколения – одно из направлений работы в рамках национального проекта «Молодежь и дети». Новый нацпроект реализуется по поручению Президента России Владимира Путина и выполняет задачи, ранее предусмотренные в нацпроектах «Образование» и «Наука и университеты».

Национальный проект «Молодежь и дети» включает девять федеральных проектов и программ: «Россия – страна возможностей», «Мы вместе», «Россия в мире», «Все лучшее детям», «Ведущие школы», «Педагоги и наставники», «Создание сети современных кампусов», «Университеты для поколения лидеров» и «Профессионалитет».

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Теги:
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