До 30 апреля нижегородцы могут заявить свои экологические инициативы на первый конкурс Президентского фонда природы Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

До 30 апреля 2025 года принимаются заявки на первый конкурс Президентского фонда природы, который стартовал 1 апреля.

Обо всех нюансах подготовки экологических проектов, претендующих на грантовую поддержку, рассказал заместитель генерального директора Фонда президентских грантов Иннокентий Дементьев на обучающем семинаре, который прошел в Нижнем Новгороде.

«Победа в конкурсе во многом зависит от правильно оформленной заявки на начальном этапе. На таких встречах мы вместе разбираем типичные ошибки или, наоборот, подсказываем, что стоит учесть в заявке», - сказал Иннокентий Дементьев.

Подать заявку на конкурс на сайте: президентскийфондприроды.рф могут некоммерческие организации, учреждения, управляющие национальными парками и другими особо охраняемыми природными территориями, а также инициативные граждане.

Принимаются проекты, посвященные изучению и сохранению биологического разнообразия, развитию кадрового потенциала сообщества защитников природы, благотворительной и волонтерской деятельности на базе особо охраняемых природных территорий, эколого-просветительским инициативам. Все эти темы заложены в нацпроекте «Экологическое благополучие».

Конкурс проходит в два этапа. Сначала участники представят свои проектные идеи, а экспертный совет отберет наиболее актуальные из них. Финалисты первого этапа будут дорабатывать свои проекты, и они снова пройдут оценку специалистов.

«Сейчас, на первом этапе, два самых главных критерия – это актуальность проекта и соответствие грантовому направлению. А дальше мы также будем помогать в разработке полноценных проектов, потому что на каждом этапе конкурса у участников разные вопросы и проблемы», - пояснил Иннокентий Дементьев.

Также в ходе семинара были подробно проанализированы удачные кейсы проектов, реализованных в рамках других конкурсов Фонда президентских грантов.

«Уверен, что всю полученную информацию наши участники обязательно учтут при подготовке своих проектов. Здорово, что сегодня у нас получилась именно живая дискуссия с большим количеством вопросов. Это значит, что люди хотят не просто подать заявку для галочки, а именно получить грант и реализовать свой экологический проект на благо Нижегородской области», - отметил министр экологии и природных ресурсов Нижегородской области Владимир Тужилин.

Важно отметить, что в Нижегородской области для выявления потенциальных участников грантового конкурса и оказания методической и консультационной поддержки создан проектный офис на базе Центра экологического просвещения «Экоториум». Он расположен по адресу: Нижний Новгород, парк «Швейцария» (остановка «Улица Батумская»). Всю необходимую информацию можно уточнить в социальных сетях: vk.com/club216112031. Телефон для консультаций: +7 908 236 97 33 (Telegram), электронная почта: ecotorium2.0@mail.ru.

Итоги первого конкурса Президентского фонда природы будут подведены в августе. Общая сумма финансирования составит 1 млрд рублей. Предусмотрено три категории грантов: до 1,5 млн рублей; от 1,5 до 15 млн рублей; от 15 млн рублей. Поддержанные проекты смогут стартовать с 1 сентября.

Отметим, что с 2025 года в России по поручению президента Владимира Путина начал действовать нацпроект «Экологическое благополучие», который выполняет задачи, ранее предусмотренные в нацпроекте «Экология». Новый нацпроект предполагает заботу об окружающей среде и повышение ее комфортности для жизни людей. Работа будет вестись сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, а также развитие экологического туризма и сохранение редких видов животных.