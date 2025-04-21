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Экономика

130 нижегородцев бесплатно оформили ИП или ООО в центрах "Мой бизнес" и его филиалах в первом квартале 2025 года

24 апреля 2025 10:37  [84] Экономика
130 нижегородцев бесплатно оформили ИП или ООО в центрах Мой бизнес и его филиалах в первом квартале 2025 года

Фото: филиал центра "Мой бизнес" в Первомайске

130 нижегородцев бесплатно зарегистрировали ИП или ООО в центре «Мой бизнес» и его филиалах в первом квартале 2025 года. Центр создан в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство». С 2025 года нацпроект переформатирован в федеральный проект «Малое и среднее предпринимательство» и включен в состав национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

С начала этого года жители региона чаще всего регистрировали свой бизнес в сфере торговли, перевозок, деревообработки, ремонта машин и животноводства. 

«Регистрация в центрах «Мой бизнес» и его филиалах позволяет нижегородским предпринимателям сэкономить до четырех тысяч рублей при оформлении начальной документации. Одновременно с услугой по бесплатной регистрации собственного дела специалисты центров «Мой бизнес» консультируют нижегородцев по использованию инструментов господдержки в рамках федеральных проектов «Малое и среднее предпринимательство», «Производительность труда» национального проекта «Международная кооперация и экспорт», а также региональных и федеральных программ развития», - рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов. 

Подать заявку на регистрацию своего дела можно на портале «Мой бизнес». Для оказания услуги требуется обязательное личное присутствие в региональном центре «Мой бизнес» или его филиалах* в муниципалитетах области. 

На базе центра работает горячая линия «Мой бизнес», где также можно получить всю необходимую информацию о господдержке. Телефон горячей линии: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный).

По данным Минэкономразвития России, нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика» станет главным инструментом формирования новой модели роста. В его состав вошли федеральные проекты, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства, повышение производительности труда, рост инвестиционной активности, низкоуглеродное развитие и развитие государственной системы статистики и прогнозирования.

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Теги:
бизнес Предприниматели
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