ФСБ взялась за борьбу с вонью в Нижнем Новгороде
Почему в Нижнем Новгороде подорожали жизненно важные лекарства
Какие транспортные изменения ждут нижегородцев с 11 апреля
Мошенники атакуют нижегородцев фишинговыми письмами
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Экономика
24 апреля 2025 11:29  [53] Путин отметил Выксу, успешно развивающуюся благодаря социально ориентированной работе металлургического предприятия
24 апреля 2025 10:41  [98] ВТБ: рынок сбережений в России вырастет на 20% в 2025 году
24 апреля 2025 10:37  [83] 130 нижегородцев бесплатно оформили ИП или ООО в центрах "Мой бизнес" и его филиалах в первом квартале 2025 года
24 апреля 2025 10:31  [91] Нижегородская область представила делегации из Китая проекты в промышленности, ИТ и АПК
24 апреля 2025 09:30  [176] 22 млн рублей выделено на ремонт дорог в Канавине
23 апреля 2025 10:30  [398] Нижегородские IТ-компании смогут вернуть 100% НДФЛ за иностранных специалистов
22 апреля 2025 15:42  [426] 512 млн рублей выделено на дом для переселения из аварийного жилья в Арзамасе
22 апреля 2025 14:30  [466] Гороскоп и ИИ помогли нижегородке выиграть в лотерею 36 000 000 рублей
22 апреля 2025 14:27  [378] Регцентр компетенций подвел промежуточные итоги внедрения бережливых технологий на производстве автофургонов
22 апреля 2025 14:25  [299] Академия профессионального роста открылась при Нижегородском кадровом центре "Работа России"
Экономика

ВТБ: рынок сбережений в России вырастет на 20% в 2025 году

24 апреля 2025 10:41  [98] Экономика
ВТБ: рынок сбережений в России вырастет на 20% в 2025 году

Фото: пресс-служба ВТБ

По прогнозам ВТБ, несмотря на снижение ставок по вкладам в российских банках, уже по итогам первого полугодия портфель привлеченных средств физлиц на рынке может вырасти на 6,1%, до 61 трлн рублей. Во втором полугодии темп роста традиционно будет выше, в результате чего портфель превысит 69 трлн рублей на конец года, показав совокупный прирост за год на 20%. Для сравнения, в 2024 году темп прироста рынка составил 28%. Об этом заявил заместитель президента – председателя правления ВТБ Георгий Горшков.

Основным фактором роста рынка остается привлечение в национальной валюте. По итогам первого полугодия рублевый портфель сбережений в России вырастет до 57,5 трлн (+7,1%), а за год – практически до 65 трлн (+21%). В апреле общерыночный объем рублевых пассивов может увеличиться на 850-880 млрд рублей и дойти до отметки 55,5 трлн. С начала года рост составит около 1,8 трлн рублей (+3,5%). 

«Несмотря на корректировку ставок по вкладам и накопительным счетам, россияне продолжают активно копить, а не тратить. Мы пересмотрели свой прогноз по объемам рынка в большую сторону до конца года: теперь оцениваем его в 69 трлн (ранее ожидали 68 трлн). Даже в случае поступательного снижения ключевой ставки во второй половине этого года, быстрого возврата к потребительской модели поведения не случится. Во-первых, вкладчики будут дожидаться окончания срока депозита, многие из которых открыты на длительный срок. Во-вторых, для крупных покупок ставки по розничным кредитам остаются заградительными. И самое главное: двузначные ставки по вкладам с большой вероятностью сохранятся еще долго, вплоть до рубежа 2026-2027 гг. Это значит, что розничные клиенты, уже научившиеся планировать свои доходы с учетом процентов по вкладам, будут и дальше использовать их для финансирования своей активности», – сказал Георгий Горшков.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Банки ВТБ Деньги
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Пасхальный крестный ход собрал 5,5 тысячи нижегородцев: как это было
21 апреля 2025 10:17Пасхальный крестный ход собрал 5,5 тысячи нижегородцев: как это было
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph