Нижегородцы обеднели на 54 млн рублей из-за мошенников Происшествия

В Нижегородской области за минувшую неделю зарегистрировано 98 случаев мошенничества, совершённых с применением различных схем. Общая сумма ущерба, причинённого жителям региона, составила около 54 млн рублей.

Чаще всего злоумышленники использовали сценарий «звонка от службы безопасности банка» — таких случаев зафиксировано 48. Также распространёнными оказались схемы обмана при онлайн-покупках (14 случаев) и предложения о дополнительном заработке (11 случаев).

Один из самых крупных эпизодов произошёл с пенсионеркой из Нижнего Новгорода. Женщине сначала позвонили якобы представители компании, обслуживающей домофоны, а затем — люди, представившиеся сотрудниками Роскомфиннадзора. Они убедили её, что по её банковскому счёту проходят подозрительные операции.

Для "отмены" транзакций женщину уговорили снять все свои сбережения и перевести их на "безопасные" счета. Она обналичила более 5 млн рублей и продала автомобиль за 1,25 млн. С помощью установленного по указанию звонивших мобильного приложения она перевела все средства на продиктованные ей реквизиты. Общий ущерб составил более 6,5 млн рублей.

Ещё один случай произошёл с 18-летним студентом из Нижнего Новгорода. Молодой человек купил билеты в кино через сомнительный сайт. После этого ему позвонили якобы сотрудники кинотеатра и убедили оформить кредиты, а затем перевести деньги на неизвестные счета. В результате студент потерял 200 тысяч рублей.

В другом эпизоде жительница Нижнего Новгорода получила в мессенджере предложение о подработке, связанной с бронированием отелей. Ей пообещали высокий доход при минимальных временных затратах. Женщина согласилась, перевела 74 600 рублей на несколько мобильных номеров, после чего связь с «работодателем» прервалась.

Полиция призывает граждан быть крайне осторожными, не доверять незнакомым собеседникам и тщательно проверять информацию, чтобы не стать жертвой мошенников.