Росприроднадзор выявил массу нарушений на полигоне отходов в Борском округе Общество

Фото: пресс-служба Росприроднадзора по Нижегородской области и Марий Эл

Межрегиональное управление Росприроднадзора по Нижегородской области и Республике Мордовия завершило внеплановую проверку деятельности ООО "Реал-Бор". Контрольные мероприятия проводились на полигоне промышленных отходов, расположенном в Борском районе, по поручению Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры.

Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, основанием для инспекции стала информация о размещении большого количества использованных деревянных железнодорожных шпал, пропитанных антисептиками, прямо на почве, без специально оборудованной площадки.

В ходе выезда инспекторы подтвердили факт нарушения. Шпалы складировались в северной части полигона на участке без водонепроницаемого покрытия. Часть отходов размещалась непосредственно на грунте, другая — на подстиле из асфальтовой крошки. При этом никакой защиты от атмосферных осадков не предусмотрено: отсутствуют навесы или укрытия, что создаёт угрозу загрязнения почвы и попадания вредных веществ в грунтовые воды.

Установлено, что площадь размещения этих отходов превышает 2,4 тысячи квадратных метров, а объём — 3,3 тысячи кубометров. Такие действия ООО "Реал-Бор" нарушают положения федеральных законов "Об охране окружающей среды" и "Об отходах производства и потребления", а также требования к содержанию территорий населённых пунктов.

Кроме того, в рамках проверки выявлен ряд других серьёзных нарушений. Размещение отходов на объекте осуществляется с отклонениями от проектной документации, ранее одобренной государственной экологической экспертизой. Система сбора и отвода фильтрата не функционирует должным образом: жидкость просачивается из тела полигона, попадает на рельеф местности, затем в водоотводную канаву, не предназначенную для фильтрата, и далее — в лесной массив.

Также зафиксировано превышение допустимой высоты складирования отходов, предусмотренной проектной документацией. Общий объём размещённых отходов существенно превышает расчётную вместимость полигона.

Инспекторы также установили факт разлёта твёрдых коммунальных отходов и полиэтилена за пределы полигона, что приводит к загрязнению прилегающей территории. Это свидетельствует об отсутствии на объекте технологических решений, направленных на предотвращение распространения мусора.

Дополнительно выявлено, что на полигоне выполняется захоронение отходов, содержащих полезные компоненты, утилизация которых запрещена действующим законодательством.

По итогам проверки зафиксировано 13 нарушений требований природоохранного законодательства. Все выводы основаны на результатах лабораторных исследований, экспертных заключений и документации, предоставленной компанией.

ООО "Реал-Бор" выдано предписание об устранении всех выявленных нарушений. В ближайшее время в отношении юридического лица и ответственных должностных лиц будут составлены административные протоколы и приняты меры ответственности.

Ранее компания "Реал-Бор", использующая промышленный полигон по обращению с отходами, прокомментировала НИА "Нижний Новгород" информацию о возможных нарушениях при утилизации шпал. Тогда прозвучало, что шпалы проходят процедуру обезвреживания.