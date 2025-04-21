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Экономика

ВТБ: каждый второй вкладчик за счет процентов может перекрывать 50% ипотечного платежа

24 апреля 2025 13:52  [99] Экономика
ВТБ: каждый второй вкладчик за счет процентов может перекрывать 50% ипотечного платежа

ВТБ проанализировал соотношение ставок по вкладам, оформленным клиентами за последние месяцы, и средних ставок по ипотеке, которую погашают заемщики банка. Результаты показали, что за счет доходности по депозиту каждый второй вкладчик может закрывать до половины среднего ежемесячного ипотечного платежа, а каждый десятый - 100%. Об этом заявил заместитель президента – председателя правления ВТБ Георгий Горшков.

По статистике ВТБ, сегодня большинство заемщиков обслуживают ипотеку по ставке до 12% годовых. На погашение кредита в среднем они направляют около 30 тысяч рублей в месяц. Основная часть заемщиков (68%) тратит еще меньше. Каждый четвертый платит по ипотеке от 30 до 60 тысяч рублей в месяц, и лишь 2% вносят более 100 тысяч. Это связано с тем, что многие заемщики оформили ипотеку до резкого повышения ключевой ставки, когда условия были гораздо выгоднее, чем сегодня. Также на фоне дорогих рыночных кредитов фокус клиентов сместился на программы господдержки с низкими ставками.

В то же время около 60% вкладчиков держат на депозите порядка 900 тыс. рублей, что позволяет им при ставке в 20% и выше ежемесячно получать 15 тыс. пассивного дохода – это как минимум половина среднего платежа по ипотеке. Большинство из них воспользовались “временем вкладчика” - с ноября прошлого года ставки держались на пиковых значениях, достигая 24% годовых. Даже сегодня они сохраняются на уровне 20%, что позволяет получать доходность, значительно сокращающую ежемесячные расходы на ипотечный кредит. Каждый десятый вкладчик с такими ставками может закрывать за счет процентов ипотечный платеж полностью.

"Наше исследование касается клиентов, которые воспользовались уникальной ситуацией, когда процент по вкладу почти вдвое превосходит ипотечный. Такая возможность остается у них и сегодня: на рынке одновременно действует “семейная” ипотека, а ставки по вкладам сохраняются под 20%. Часть клиентов благодаря этому соотношению компенсируют от половины до 100% своих ежемесячных кредитных платежей, часть - копит средства на будущий первый взнос, пережидая “охлаждение” рынка ипотеки, или направляет на досрочное погашение. По нашей оценке, двузначные ставки по вкладам сохранятся до рубежа 2026-2027 гг., что позволит финансировать крупные покупки доходностью по депозитам еще довольно долгое время", - добавил Георгий Горшков.

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Теги:
ВТБ
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