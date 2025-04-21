Направленный на повышение безопасности дорожного движения закон приняли в Нижегородской области

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Сегодня, 24 апреля, на заседании Законодательного собрании Нижегородской области депутаты поддержали закон, направленный на повышение безопасности дорожного движения в регионе. Документ призван усилить ответственность муниципалитетов за разработку и реализацию местных программ, сокращающих количество ДТП и их последствий.
Изменения конкретизируют полномочия органов местного самоуправления по разработке целевых программ, направленных на профилактику аварий, в том числе по их финансированию за счет местных бюджетов и внебюджетных источников. По мнению экспертов, это должно позволить унифицировать подходы к решению проблемы и усилить контроль за исполнением мер безопасности.
«Безопасность на дорогах – это ответственность каждого уровня власти. Закон станет основой для координированной работы. Муниципалитеты должны активнее включаться в эту работу, а регион готов их поддерживать», – сказал председатель Законодательного собрания Евгений Люлин.
«Местные программы позволят точечно решать проблемы: обустраивать пешеходные переходы, повышать качество дорожного покрытия, проводить профилактические акции», – отметил председатель комитета Закособрания по транспорту и дорожному хозяйству.
Изменения вступят в силу через 10 дней с момента их публикации.
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