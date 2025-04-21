15% дорог Нижнего Новгорода не соответствуют нормативам

85% дорог в Нижнем Новгороде соответствует нормативам. Об этом на заседании городской думы сообщил мэр Юрий Шалабаев.
По его словам, пять лет назад этот показатель составлял 71%.
Глава города отметил, что ситуация с состоянием дорог меняется в лучшую сторону, хоть "проблем еще хватает".
В рамках ремонтных работ в 2024 году благодаря привлечению различных источников финансирования отремонтировано более 50 км дорог, а за пять лет - больше 270 км.
Шалабаев перечислил крупные дорожные проекты 2024 года: завершен ремонт путепровода на 4 км Московского шоссе, который не ремонтировался порядка 60 лет, введены в эксплуатацию дороги от улицы Сахарова до пересечения с Генерала Ивлиева и к ЖК "Анкудиновский парк". На развитие дорожной инфраструктуры в 2024 году, по его словам, направили 3 млрд рублей.
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