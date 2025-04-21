Мошенники атакуют нижегородцев фишинговыми письмами
Почему в Нижнем Новгороде подорожали жизненно важные лекарства
Какие транспортные изменения ждут нижегородцев с 11 апреля
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
24 апреля 2025 15:08  [13] Отопительный сезон решили возобновить в Павловском округе из-за похолодания
24 апреля 2025 14:50  [59] 15% дорог Нижнего Новгорода не соответствуют нормативам
24 апреля 2025 14:43  [74] Электробусный маршрут Э-11 продлят в Нижнем Новгороде с 1 мая
24 апреля 2025 14:42  [60] Направленный на повышение безопасности дорожного движения закон приняли в Нижегородской области
24 апреля 2025 14:14  [113] Росприроднадзор выявил массу нарушений на полигоне отходов в Борском округе
24 апреля 2025 13:05  [149] Ремонт Канавинского моста по двум контрактам планируют выполнить в 2025 году
24 апреля 2025 12:58  [158] Нижегородское правительство разработало программу по достройке "Воскресенской слободы"
24 апреля 2025 12:42  [143] Как продвигается разработка концепции ревитализации квартала "Сименс и Гальске"
24 апреля 2025 12:12  [158] "Школа 21" в Нижнем Новгороде запустила основное обучение
24 апреля 2025 11:56  [164] Переехавшая в Нижегородскую область немка Лиане Килинч получила гражданство РФ
Общество

15% дорог Нижнего Новгорода не соответствуют нормативам

24 апреля 2025 14:50  [59] Общество
15% дорог Нижнего Новгорода не соответствует нормативам

85% дорог в Нижнем Новгороде соответствует нормативам. Об этом на заседании городской думы сообщил мэр Юрий Шалабаев. 

По его словам, пять лет назад этот показатель составлял 71%.

Глава города отметил, что ситуация с состоянием дорог меняется в лучшую сторону, хоть "проблем еще хватает".

В рамках ремонтных работ в 2024 году благодаря привлечению различных источников финансирования отремонтировано более 50 км дорог, а за пять лет - больше 270 км. 

Шалабаев перечислил крупные дорожные проекты 2024 года: завершен ремонт путепровода на 4 км Московского шоссе, который не ремонтировался порядка 60 лет, введены в эксплуатацию дороги от улицы Сахарова до пересечения с Генерала Ивлиева и к ЖК "Анкудиновский парк". На развитие дорожной инфраструктуры в 2024 году, по его словам, направили 3 млрд рублей. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Гордума Ремонт дорог Юрий Шалабаев
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Пасхальный крестный ход собрал 5,5 тысячи нижегородцев: как это было
21 апреля 2025 10:17Пасхальный крестный ход собрал 5,5 тысячи нижегородцев: как это было
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph