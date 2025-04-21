Нижегородский филиал "Т Плюс" обеспечил теплоснабжение строящегося Центра культурного развития в Кстове

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Кстовские тепловые сети Нижегородского филиала "Т Плюс" подключили к системе централизованного теплоснабжения строящийся Центр культурного развития.
Чтобы обеспечить новостройку теплом, энергетики проложили новую теплотрассу от действующих теплосетей Новогорьковской ТЭЦ. Проектные и строительно-монтажные работы специалисты провели в максимально сжатые сроки – всего за полтора месяца. Подача теплоносителя позволит строителям выполнять пуско-наладочные работы. Величина тепловой нагрузки нового объекта составит 0,2 Гкал/час.
Центр культурного развития возводится на улице Школьной в рамках муниципальной программы развития социальной и инженерной инфраструктуры. В двухэтажном здании общей площадью более 2 тысячи кв. м разместятся зрительный зал на 248 мест, танцевальный зал, театральная студия и другие помещения для учебных занятий и репетиций.
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