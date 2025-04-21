"Золотая хохлома" признана событием года в рамках национальной туристической премии Культура и отдых

Фото: минтуризма Нижегородской области

Международный фестиваль народных художественных промыслов "Золотая хохлома" признан "Событием года" в рамках Национальной туристической премии "Маршрут построен". Победителя определили по итогам интернет-голосования и экспертной оценки профессионального жюри.

О награде сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Он напомнил, что в прошлом году фестиваль стал крупнейшим событием в стране, посвящённым народным художественным промыслам. Он объединил более 600 мастеров почти из 50 предприятий России и Республики Беларусь.

"В 2023 году фестиваль посетили около 30 тысяч человек. В этом году программа будет ещё масштабнее благодаря поддержке национального проекта "Туризм и гостеприимство". Приглашаем всех в Семёнов 28 и 29 июня", — отметил глава региона.

Министр туризма и промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев сообщил, что в этом году фестиваль раскроет тему культурного наследия через призму мастерства, заложенного в каждом уникальном орнаменте.

По его словам, посетители фестиваля смогут увидеть народные промыслы как живую традицию, которая продолжается сегодня благодаря современным художникам и мастерам.

"Промыслы — это не только история, но и источник вдохновения. Они дают идеи для новых проектов и способствуют развитию утилитарного производства. Мы стремимся сохранить традиции, интегрируя их в современную жизнь", — подчеркнул Яковлев.

Как сообщили в региональном министерстве туризма и промыслов, на участие в премии "Маршрут построен" в этом году было подано 981 заявка. Из них 17 представляли Нижегородскую область. Конкурс проводился в 20 номинациях.

Кроме "Золотой хохломы", в финал премии по результатам народного голосования вышел проект "Прогулки по Павлову" в категории "Тревел-блогер года".

Напомним, национальный проект "Туризм и гостеприимство", инициированный президентом России Владимиром Путиным, направлен на развитие туристической инфраструктуры, производство отечественного оборудования, подготовку кадров, продвижение путешествий по стране, а также обеспечение высокого уровня сервиса и безопасных условий для туристов.

В рамках нацпроекта реализуются пять федеральных направлений: "Создание номерного фонда, инфраструктуры и точек притяжения", "5 морей и озеро Байкал", "Производство отечественной продукции для туристской индустрии", "Туристическая привлекательность страны" и "Кадры для туризма".