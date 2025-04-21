ИТ-кампус НЕЙМАРК и Хэйлунцзянский университет стали партнёрами в академической и исследовательской сферах Экономика

Нижегородский ИТ-кампус мирового уровня НЕЙМАРК и Хэйлунцзянский университет (КНР) заключили соглашение о сотрудничестве.

Церемония подписания состоялась по итогам деловых переговоров между командой регионального правительства под председательством заместителя губернатора Нижегородской области Андрея Саносяна и делегацией китайской провинции Хэйлунцзян.

По словам заместителя председателя правительства Нижегородской области Дмитрия Старостина, заключение данного партнерского соглашения – это один из практических результатов визита нижегородской делегации в Китай осенью 2024 года.

«Сегодня мы видим, как эти договоренности воплощаются в конкретные проекты. Для Нижегородской области, являющейся одним из лидеров в развитии информационных технологий, это соглашение имеет стратегическое значение. Особенно важно, что сотрудничество с ведущим китайским вузом будет способствовать обмену передовыми технологиями и лучшими образовательными практиками», - сказал Дмитрий Старостин.

Организации планируют запустить программы обмена студентами, стажировки для преподавателей обоих университетов. Также в числе перспективных проектов – разработка совместных образовательных программ и модулей, сотрудничество в научных изысканиях и разработках.

«Этот шаг не только расширит горизонты для студентов ИТ-кампуса, но и создаст основу для прорывных проектов на стыке образования и цифровой индустрии. Документ открывает новые возможности для научных исследований в сфере ИT, цифровых технологий и инноваций», - считает руководитель дирекции дополнительного образования ИТ-кампуса НЕЙМАРК Дина Полилова.

Хэйлунцзянский университет, расположенный в городе Харбин, — один из ведущих вузов Китая в сфере изучения русской культуры и языка. Другой его сильной стороной являются инженерные и технические дисциплины, в том числе электроника и компьютерные науки.

Напомним, по поручению президента Владимира Путина в России создается сеть современных кампусов. Работу по данному направлению ведет Правительство Российской Федерации и Минобрнауки России. В настоящее время в рамках национального проекта «Молодежь и дети» проектируются и строятся 24 таких студгородка.