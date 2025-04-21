Сайт Нижегородского кадрового центра вошел в число лучших профильных сайтов в России Экономика

Федеральный центр компетенций в сфере занятости (ВНИИ труда Минтруда России) представил сборник «Звездные ориентиры», куда вошли самые эффективные решения кадровых центров со всей России. Среди них – Нижегородский кадровый центр «Работа России», отмеченный за доступность и понятность информации на своем сайте.

Лучшие кейсы были отобраны по итогам онлайн-проекта «ВАУ-марафон», в котором участвовали 25 региональных служб занятости. В течение 20 недель команды обменивались успешными практиками, чтобы сделать сервисы для граждан еще удобнее.

Нижегородская служба занятости вошла в число лидеров в категории «Доступность и понятность информации» – за четкую структуру, актуальность и удобство представления данных о вакансиях и услугах.

«Первая версия сайта была запущена в 2017 году. Благодаря «обратной связи» специалисты выявили проблемы с навигацией и недостатком информации. Учтя пожелания пользователей, в 2019 году мы провели редизайн, сделав ресурс более функциональным. В результате интерфейс стал интуитивно понятнее, а навигация – удобнее. Теперь информация оперативно обновляется, а сам сайт соответствует современным стандартам обслуживания граждан и работодателей», - рассказала директор Нижегородского кадрового центра «Работа России» Людмила Егорова.

Эксперты оценивали удобство навигации, актуальность контента и функциональность сайта, а также учитывали мнение пользователей о простоте поиска информации.

«Мы постоянно совершенствуем сервисы, чтобы каждый нижегородец мог быстро найти подходящую работу, а работодатель – нужного сотрудника. Рост посещаемости сайта почти в три раза подтверждает, что мы движемся в правильном направлении. Увеличение глубины просмотра и переходов из соцсетей показывает, что нам удалось заинтересовать аудиторию. Будем и дальше развивать цифровые сервисы, внедряя новые клиентоориентированные решения», – отметил руководитель управления по труду и занятости населения Нижегородской области Игорь Пантюхин.

Напомним, что развитие сайта Нижегородского кадрового центра для удобства граждан отвечает задачам нацпроекта «Кадры», который реализуется в России по поручению президента Владимира Путина. Нацпроект включает в себя четыре федеральных проекта: «Управление рынком труда», «Активные меры содействия занятости», «Образование для рынка труда» и «Человек труда». Мероприятия нацпроекта направлены на то, чтобы качественно и оперативно готовить кадры под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства.