Звание "Почетный ветеран" присвоено еще 30 нижегородцам Общество

НИА "Нижний Новгород" - Мария Орлова

Звание "Почетный ветеран" присвоено еще 30 нижегородцам. Об этом стало известно 24 апреля на заседании городской думы, сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород".

Как объяснила начальник управления по обеспечению деятельности гордумы Ирина Пугаева, звание "Почетный ветеран Нижнего Новгорода" является личным и пожизненным. Оно присваивается пенсионерам, ветеранам войны, труда, боевых действий, военной службы, службы в правоохранительных органах.

"Основанием является наличие стажа на предприятиях города не менее 35 лет или военной службы (или в правоохранительных органах) не менее 20 лет, а также стаж работы в ветеранских организациях не менее 10 лет", - сказала она.

Ирина Пугаева добавила, что ежегодно присваивается 10 таких званий. Но в начале 2025 года было принято решение об увеличении в честь 80-летия Победы количества награждаемых до 30 человек.

Из 30 человек, чьи кандидатуры были внесены на рассмотрение комиссии, 14 являются тружениками тыла, 11 - жителями блокадного Ленинграда, 3 - узниками концлагерей. Все они награждены медалями СССР и РФ.

Ранее сообщалось, что звание "Почетный гражданин Нижнего Новгорода" присвоено 44 ветеранам-фронтовикам.