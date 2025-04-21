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Общество

Более 150 млн рублей сэкономил Нижний Новгород на уборке снега

24 апреля 2025 16:40  [116] Общество
Более 150 млн рублей сэкономил Нижний Новгород на уборке снега

Фото: Кира Мишина

Более 150 млн рублей сэкономил Нижний Новгород на уборке снега. Об этом мэр Юрий Шалабаев сообщил на встрече с главными редакторами нижегородских СМИ 24 апреля.

Глава администрации отметил, что в этом году было мало снега, в связи с чем получилась экономия на его вывозе и аренде дополнительной техники: погрузчиков, самосвалов, которые обычно привлекают в период сильных снегопадов. 

"Но в количестве проездов коммунальных комбинированных машин с обработкой и на объеме солереагентов - не сэкономили. Потому что постоянные переходы через ноль требовали использования больше реагентов, а потом, больше уборки", - сказал мэр. 

Юрий Шалабаев добавил, что сэкономленные средства пойдут на увеличение объемов карточного и ямочного ремонта. 

Ранее мэр сообщил, что в 2024 году на развитие дорожной инфраструктуры направили 3 млрд рублей. 

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Теги:
Снег Юрий Шалабаев
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