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Более 150 млн рублей сэкономил Нижний Новгород на уборке снега. Об этом мэр Юрий Шалабаев сообщил на встрече с главными редакторами нижегородских СМИ 24 апреля.
Глава администрации отметил, что в этом году было мало снега, в связи с чем получилась экономия на его вывозе и аренде дополнительной техники: погрузчиков, самосвалов, которые обычно привлекают в период сильных снегопадов.
"Но в количестве проездов коммунальных комбинированных машин с обработкой и на объеме солереагентов - не сэкономили. Потому что постоянные переходы через ноль требовали использования больше реагентов, а потом, больше уборки", - сказал мэр.
Юрий Шалабаев добавил, что сэкономленные средства пойдут на увеличение объемов карточного и ямочного ремонта.
Ранее мэр сообщил, что в 2024 году на развитие дорожной инфраструктуры направили 3 млрд рублей.
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