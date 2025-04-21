Школу на 1000 мест построят в Гордеевском микрорайоне Нижнего Новгорода

В микрорайоне Гордеевский Нижнего Новгорода построят школу на 1000 мест. Об этом мэр Юрий Шалабаев сообщил на встрече с главредами нижегородских СМИ 24 апреля.
По его словам, разрабатывается проект строительства нового корпуса школы.
"Не на месте аварийного здания, а рядом с существующей школой. Его, скорее всего, надо будет сносить. Это правильно, да и дешевле. Там в будущем будет спортивное ядро. А школу рядом построить", - сказал он.
Назвать точные сроки начала строительства мэр затруднился. Он добавил, что после завершения проектирования администрация города будет "пытаться включаться в федеральные и региональные программы".
По его словам, ранее уже был подготовлен проект на 400 мест, который не прошел госэкспертизу. "Мы обратились в арбитражный суд. Он решил, что подрядчик должен передать все результаты по проекту нам и возместить убытки, но добровольно этого не сделано, идет исполнительное производство", - отметил глава города.
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