Путин призвал замедлять динамику цен в России Экономика

Президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам подчеркнул необходимость стабильного снижения темпов роста цен.

"Как уже сказал: важно выйти на устойчивое замедление ценовой динамики", - цитирует слова главы государства телеканал "360".

Он отметил, что международная экономическая ситуация становится всё более сложной, что требует тщательного анализа экономических процессов и постоянного контроля со стороны властей.

Путин подчеркнул важность использования текущих возможностей для укрепления национальной экономики. Он также обратил внимание на проблемы в жилищном строительстве, где количество новых проектов, инициируемых застройщиками, снижается. Это требует особого контроля со стороны правительства, поскольку, как президент ранее уже отмечал, данная ситуация может негативно сказаться на экономике всей страны.