Почему в Нижнем Новгороде подорожали жизненно важные лекарства
Какие транспортные изменения ждут нижегородцев с 11 апреля
Мошенники атакуют нижегородцев фишинговыми письмами
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Экономика
24 апреля 2025 17:07  [88] Путин призвал замедлять динамику цен в России
24 апреля 2025 16:30  [127] Бюджет Нижнего Новгорода вырос вдвое за пять лет
24 апреля 2025 15:01  [103] Сайт Нижегородского кадрового центра вошел в число лучших профильных сайтов в России
24 апреля 2025 15:00  [114] ИТ-кампус НЕЙМАРК и Хэйлунцзянский университет стали партнёрами в академической и исследовательской сферах
24 апреля 2025 13:52  [146] ВТБ: каждый второй вкладчик за счет процентов может перекрывать 50% ипотечного платежа
24 апреля 2025 12:07  [139] ВТБ запускает новые сервисы самозапретов для защиты от мошенников
24 апреля 2025 11:29  [195] Путин отметил Выксу, успешно развивающуюся благодаря социально ориентированной работе металлургического предприятия
24 апреля 2025 10:41  [180] ВТБ: рынок сбережений в России вырастет на 20% в 2025 году
24 апреля 2025 10:37  [166] 130 нижегородцев бесплатно оформили ИП или ООО в центрах "Мой бизнес" и его филиалах в первом квартале 2025 года
24 апреля 2025 10:31  [180] Нижегородская область представила делегации из Китая проекты в промышленности, ИТ и АПК
Экономика

Путин призвал замедлять динамику цен в России

24 апреля 2025 17:07  [88] Экономика
Путин призвал замедлять динамику цен в России

Президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам подчеркнул необходимость стабильного снижения темпов роста цен.

"Как уже сказал: важно выйти на устойчивое замедление ценовой динамики", - цитирует слова главы государства телеканал "360".

Он отметил, что международная экономическая ситуация становится всё более сложной, что требует тщательного анализа экономических процессов и постоянного контроля со стороны властей.

Путин подчеркнул важность использования текущих возможностей для укрепления национальной экономики. Он также обратил внимание на проблемы в жилищном строительстве, где количество новых проектов, инициируемых застройщиками, снижается. Это требует особого контроля со стороны правительства, поскольку, как президент ранее уже отмечал, данная ситуация может негативно сказаться на экономике всей страны.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Владимир Путин Цены
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Пасхальный крестный ход собрал 5,5 тысячи нижегородцев: как это было
21 апреля 2025 10:17Пасхальный крестный ход собрал 5,5 тысячи нижегородцев: как это было
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph